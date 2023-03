Roma – Barcelona 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Barcelona di Martedì 21 marzo in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di andata dei quarti di finale della Womens’ Champions League 2022-2023

ROMA – Martedì 21 marzo, alle ore 21, allo Stadio Olimpico, la Roma di Alessandro Spugna affronterà il Barcelona nella gara di andata dei quarti di finale della Women’s Champions League 2022-2023. Il match di ritorno è in programma per mercoledì 29 marzo alle ore 18:45 al Mini Estadi di Barcellona.

Di fronte troveremo due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma perché la Roma ha avuto la meglio in quattro delle ultime cinque sfide disputate mentre il Barcellona le ha vinte tutte. Le giallorosse sono approdate alla fase finale della competizione dopo essere arrivate seconde nel Gruppo D alle spalle del Wolfsburg. In campionato, dopo il successo esterno per 1-5 contro la Fiorentina nella prima gara dei playoff; al termine della regular season sono risultate prime con 48 punti grazie a un percorso di sedici partite vinte e due perse, quarantatré reti realizzate e dodici incassate. Il Barcellona era arrivato primo nel Girone D in virtù di una miglior differenza reti con il Bayern Monaco: a quarta finale in cinque anni e a riconquistare il trofeo che il Lyon le ha strappato lo scorso maggio a Torino. Nella Liga Femminisle sono in testa alla classifica con dieci punti in più del Real Madrid.

Tabellino in tempo reale

ROMA D: Ceasar C. (Portiere), Bartoli E., Wenninger C., Linari E., Minami M., Serturini A., Giugliano M., Greggi G., Haavi E., Andressa, Giacinti V.. A disposizione: Bruni B., Ciccotti C., Cinotti N., Di Guglielmo L., Glionna B., Kollmats B., Landstrom E., Losada V., Merolla L. (Portiere), Ohrstrom S. (Portiere), Petrara M., Selerud A. Allenatore: Spugna A..



BARCELLONA D: Panos S. (Portiere), Bronze L., Paredes I., Mapi Leon, Rolfo F., Bonmati A., Walsh K., Guijarro P., Hansen C., Oshoala A., Paralluelo S.. A disposizione: Codina L., Coll C. (Portiere), Crnogorcevic A., Engen I., Fernandez J., Font G. (Portiere), Geyse, Lopez V., Rabano N., Ramirez E., Torrejon M., Vilamala B. Allenatore: Giraldez J..



Reti: al 35' pt Paralluelo S. (Barcellona D) .



Ammonizioni: al 35' pt Giacinti V. (Roma D) al 38' pt Paredes I. (Barcellona D).

Formazioni ufficiali

ROMA (4-4-2): Caesar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Senturini, Giugliano, Greggi, Haavi; Andreassa Alves, Giachinti. A disposizione: Merolla, Ohrstrom, Di Guglielmo, Landstrom, Losada, Ciccotti, Glionna, Selerud, Kollmats, Petrara, Bruni. Allenatore: Spugn.

BARCELLONA (4-3-3): Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijaaro; Graham Hansen, Oshoala, Paralluelo. A disposizione: Coll, G. Font, Codina Panedas, Fernandes, Crnogorcevic,, Torrejon, Geyse, Vilamala, Rabano, Syrstad Engen, Ramirez, Lopez. Allenatore: Giraldez

Le parole degli allenatori in vista del match

Spugna, allenatore Roma: “Affrontiamo la squadra più forte del mondo in questo momento, che non ha punti deboli ma grande qualità in tutti i reparti. Dovremo lavorare sulle qualità che ci hanno permesso di arrivare fin qui, continuando a lavorare con grande umiltà”.

Jonatan Giráldez, allenatore Barcelona: “Quando si arriva ai quarti di finale, qualsiasi partita è difficile. La Roma è alla sua prima apparizione in questa competizione, ma sta andando molto bene nel campionato italiano. Hanno spaventato il Wolfsburg e sappiamo che sarà un incontro competitivo”.

Presentazione del match

QUI ROMA – Spugna dovrebbe inizialmente affidarsi al modulo 3-5-2. In porta ci sarà Ceasar; davanti a lei pronta la linea a tre composta da Bartoli, Wenninger e Linari. In cabina di regia Greggi, affiancata da Andressa e Giugliano mentre sulle corsie esterne agiranno Minami e Serturini. Davanti Giacinti e Haavi.

QUI BARCELLONA – Per Giraldez probabile modulo 4-1-4-1 con Paños tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Paredes e Leon e sulle fasce da Bronze e Rolfö Davanti a loro Graham Hansen. A centrocampo Bonmatí, Walsh, Guijaaro e Pina; unica punta Oshoala.

La probabile formazione di Roma – Barcellona

ROMA (4-4-2): Caesar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Andressa Alves, Greggi, Giugliano; Serturini, Giachinti, Haavi. Allenatore: Spugn.

BARCELLONA (4-5-1): Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Graham Hansen, Bonmatí, Walsh, Guijaaro, Pina; Oshoala. Allenatore: Giraldez

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da: