Serie A, Roma-Bologna: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna del 7 febbraio 2020: incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45.

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Roma e Bologna nell’incontro valevole per l’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per entrambe le squadre: nella Roma Under, Mkhitaryan e Perotti a supporto di Dzeko mentre nel Bologna Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio.

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Cetin, Fazio, Spinazzola, Bruno Peres, Perotti, Villar, Carles Perez, Pastore, Kalinic, Kluivert. Allenatore: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow. A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Mbaye, Dominguez, Skov Olsen, Juwara.Allenatore: Sinisa Mihajlovic