Serie A, Inter – Milan: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma domenica 9 febbraio dalle ore 20.45. Per i bookmakers tanti gol e nerazzurri favoriti

MILANO -Domenica 9 febbraio dalle ore 20.45 si gioca Inter – Milan, posticipo serale della ventitreesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020. Il Milan viene dal pareggio interno col Verona ed è ottavo con 32 punti mentre l’Inter è reduce dal successo di Udine ed è seconda a quota 51, a -3 dalla Juventus La gara sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli,coadiuvato dagli assistenti Peretti e Paganessi, dal quarto ufficiale La Penna e dai varisti Mazzoleni e Schenone.

Sono 85 i precedenti iocati “in casa dell’Inter”, con il bilancio di 32 vittorie dei nerazzurri, 30 pareggi e 23 successi del Milan. L’Inter neon perde da otto sfide. Grandi assenti nella squadra di Conte gli squalificati Lautaro e Bastoni mentre Gagliardini e Handanovic sono a rischio per infortunio. Nel Milan, scontato il turno di squalifica, torna in campo Zalatan Ibrahimovic, al suo nono derby della Madonnina in carriera.

Calcio in tv il 9 febbraio 2020

Diretta Inter – Milan

Serie A, Inter – Milan: per i bookmakers tanti gol e vittoria della squadra di Conte

I bookmakers prevedono la vittoria dell’Inter. Il segno 1, infatti, è quotato ìn media 2,00. Il segno X è offerto da 3,40 a 3,45 mentre il segno 2 è dato da 3,95 a 4,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto mediamente a 1,25; l’X/2 da 1,80 a 1,85 mentre l’1/2 vale da 1,32 a 1,33.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale in media 1,75, l’Over 2,5 1,95. Non sanno, però, se andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,90 a 1,95, il goal 1,80.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,00 a 6,50) seguito dall’1-0 (da 6,50 a 6,75) e dal 2-1 (da 8,25 a 9,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,70 a 4,75.