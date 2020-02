I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 8 febbraio sono dedicati agli anticipi della 23° giornata di Serie A e alla 23° giornata di Serie B

Sabato 8 febbraio spazio agli anticipi della ventitreesima giornata del campionato di Serie A e alla ventitreesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente a sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Fiorentina – Atalanta 2 (ore 15)

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I Viola, dopo il 3-0 rimediato sul campo della Juventus, sono quattordicesimi con 25 punti; la squadra di Gasperini, reduce dal pari casalingo contro il Genoa, ha quattordici lunghezze in più.

Torino – Sampdoria 1 (ore 18)

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I granata, che per la prima volta avranno in panchina Moreno Longo, vengono da tre scofitte di fila e nelle ultime due gare hanno incassato ben undici gol, senza realizzarne nemmeno uno.

Hellas Verona – Juventus (ore 15)

Anticipo serale della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, reduci dalla vittoria casalinga per 3-0 contro la Fiorentina sono primi in classifica con 51 punti, a +3 dall’Inter, fanno visita al Verona, che dopo il pareggio con la Lazio nel recupero della diciassettesima giornata, é nono con 21 punti.

Crotone – Cremonese over 2,5 (ore 15)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa vengono da due sconfitte consecutive contro Spezia ed Empoli e in classifica sono terzi con 34 punti insieme al Frosinone. Undici lunghezze in meno per i lombardi, diciassettesimi e reduci da una rocambolesca sconfitta casalinga per 3-4 contro il Pisa.

Pordenone – Livorno 1 (ore 18)

Match valido per la ventitreesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa vengono dalla sconfitta per 1-0 rimediata in trasferta sul campo dello Spezia, che ha fatto seguito a quella contro il Pescara, in classifica sono secondi con 35 punti, ampiamente staccati dalla capolista Benevento e a +1 dal Crotone, che occupa il terzo posto.

Venezia – Frosinone 2 (ore 18)

Match valido per la ventitreesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa vengono dalla vittoria per 0-1 ottenuta in trasferta sul campo del Chievo e in classifica sono quindicesimo con 27 punti. Sette lunghezze in più per i ciociari, terzi a pari merito con il Crotone e reduci dalla vittoria casalinga pper 1-0 contro l’Entella.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’8 febbraio 2020

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 529 euro