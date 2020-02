Torna la 23esima giornata nei due principali campionati italiani con la Roma in campo. Il 7 febbraio spazio anche per Ligue 1, Liga e Bundesliga

Venerdì 7 febbraio torna la Serie A e B con gli anticipi delle 23ma giornata. Da una parte c’è la Roma che ospita il Bologna, dall’altra l’Ascoli la Juve Stabia. Entrambi i match si potranno seguire live con le nostre cronache diretta. In Europa spazio anche alla Ligue 1, Bundesliga e Liga e altri campionati minori. Prima di andare a vedere tutti i principali risultati in tempo reale di questa giornata, spazio agli incontri che si sono già disputati. Partiamo alla Coppa del Brasile dove il Vitoria ES ha superato 2-1 il CSA mentre l’Atletico GO ha avuto la meglio 1-0 in casa dell’Uniao Rondonopolis. Nella Copa Sudamericana 2-0 del Millonarios sull’Always Ready e 3-0 dell’Union Santa Fe sull’Atletico-MG. Per le qualificazioni ai giochi olimpici in Sud America 1-1 tra Brasile e Uruguay e 2-1 tra Argentina e Colombia. Passiamo alle qualificazioni ai giochi olimpici ma in Asia dove la Cina ha superato 6-1 la Thailandia e l’Australia 7-0 la Cina Tapei. Nell’A-League in Australia 2-1 casalingo del Melbourne City sul Melbourne Victory. In vantaggio la squadra di casa dopo 8 minuti con Berenguer, arriva il raddoppio poco prima della mezz’ora della ripresa con Maclaren mentre al 33′ prova a riaprire il match Toivonen. In classifica guida saldamente il Sydeny con 40 punti nelle 15 gare disputate quindi Melbourne City 30 e Perth Glory 29 con quest’ultima che ha una gara in meno.

FIFA > Preolímpico Sudamericano 2020 Colombia > Finale



00:00 Brasile - Uruguay 1-1



02:30 Colombia - Argentina 1-2



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



12:00 Viktoria Plzeň - FK Krasnodar 4-3



13:00 Brøndby IF - Slavia Praha



14:00



FC Liefering - Sparta Praha B

Rapid Wien - SV Horn

Werder Bremen II - Rot-Weiss Essen



16:00 FC Copenaghen - Aarhus GF



16:30 FK Krasnodar - Mjøndalen IF



17:00 SV Lafnitz - USV Allerheiligen



20:00 IFK Norrköping - Vålerenga IF



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > febbraio



18:00



Portogallo - Turchia

Norvegia - Romania



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > febbraio



16:00 Scozia - Ungheria



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 2. Giornata



01:30 Barcelona - Sporting Cristal 4-0



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



18:00 FK Vllaznia - KF Tiranë



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



14:00 Abha Club - Al Wehda 0-0 *



16:30 Al Hazem - Al Fayha



18:20 Al Faisaly - Al Shabab



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



21:05 Barracas Central - Guillermo Brown de Puerto Madryn



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00



Defensores Unidos de Zárate - Flandria

UAI Urquiza - Armenio



Australia > A-League 2019/2020



09:30 Melbourne City FC - Melbourne Victory 2-1



11:45 Perth Glory - Wellington Phoenix 4-2



Bahrain > Campionato 2019/2020



14:50 Al Hala - Al Hidd



17:15 Al Najma - Al Muharraq



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



20:30 KAA Gent - RSC Anderlecht



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



00:00 Afogados da Ingazeira - PE - Petrolina - PE 2-2



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



00:00 Sport - PE - Imperatriz - MA 2-2



Colombia > Primera A 2020 Apertura



22:00 Independiente Medellín - Patriotas FC



Croazia > 1. HNL 2019/2020



18:00 NK Istra 1961 - NK Varaždin ŠN



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



14:30



Khor Fakkan Club - Al Fujairah

Al Wasl - Ajman Club



17:15 Al Ain FC - Sharjah FC



Francia > Ligue 1 2019/2020



20:45 Angers SCO - Lille OSC



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:00



AC Ajaccio - AJ Auxerre

Le Havre AC - SM Caen

Clermont Foot - Valenciennes FC

ESTAC Troyes - LB Châteauroux

FC Chambly - Paris FC

Chamois Niortais - US Orléans

FC Sochaux - Le Mans FC

Rodez AF - AS Nancy



Francia > National 2019/2020



18:00 Red Star FC - Pau FC



20:00



AS Béziers - FC Villefranche Beaujolais

US Boulogne - US Avranches

GFC Ajaccio - FC Bourg-Péronnas

Le Puy Foot 43 - FC Bastia-Borgo

AS Lyon-Duchère - US Créteil-Lusitanos

US Quevilly-Rouen - Stade Laval

SC Toulon - USL Dunkerque

SO Cholet - US Concarneau



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



18:30 ASM Belfort - CS Sedan



Galles > Premier League 2020 Championship



20:45 The New Saints - Newtown AFC



21:00 Caernarfon Town - Bala Town



Galles > Premier League 2020 Relegation



20:45



Airbus UK - Cefn Druids

Penybont FC - Carmarthen Town



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Eintracht Francoforte - Augsburg



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30



SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim 1846

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 MSV Duisburg - Eintracht Braunschweig



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



19:00



Optik Rathenow - Hertha BSC II

Wacker Nordhausen - Union Fürstenwalde



Germania > Regionalliga West 2019/2020



20:00 VfB Homberg - Alemannia Aachen



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



19:00 Eintracht Frankfurt - Kickers Offenbach



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship



20:30 Europa FC - Lynx FC



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:00 Chania Kissamikos - AO Kerkyra



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 NorthEast United FC - Kerala Blasters



India > I-League 2019/2020



12:30 East Bengal FC - Aizawl FC 0-1 *



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Bristol City - Birmingham City



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45 Lincoln City - Rotherham United



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:30 Machine Sazi - Paykan FC 2-0 *



13:00 Saipa FC - Pars Jonoubi Jam 0-0 *



13:30



Shahin Bushehr FC - Nassaji Mazandaran 1-1 *

FC Zob Ahan - Sanat Naft FC 0-0 *



14:20 Gol Gohar FC - Tractor Sazi



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Roma - Bologna



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Ascoli - SS Juve Stabia



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:30 Empoli - Lazio



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A



14:30 Cittadella - Pordenone Calcio



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



04:15 Atlas Guadalajara - Monarcas Morelia 1-3



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



02:00 TM Fútbol Club - CF Atlante 2-1



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



SC Cambuur - MVV

FC Dordrecht - Almere City FC

NAC Breda - TOP Oss

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch

SC Telstar - NEC Nijmegen

Helmond Sport - SBV Excelsior



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



22:00 Guaireña FC - Sol de América



Peru > Primera División 2020 Apertura



21:00 Ayacucho FC - Sport Boys



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



21:30 Paços de Ferreira - Boavista



Romania > Liga 1 2019/2020



19:30 Astra Giurgiu - Chindia Târgoviște



Spagna > Primera División 2019/2020



21:00 CD Alavés - SD Eibar



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 UD Almería - Racing Santander



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü



Turchia > 1. Lig 2019/2020



17:00 Fatih Karagümrük SK - Hatayspor



Venezuela > Primera División 2020



21:00 Trujillanos FC - Deportivo Lara