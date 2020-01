Roma – Inter, c’è l’accordo per lo scambio Spinazzola – Politano

La formula è quella del doppio prestito con obbligo di riscatto. Domani visite mediche per entrambi e a seguire ufficialità e firma del contratto

ROMA – Roma e Inter hanno raggiunto in serata l’accordo per lo scambio Politano – Spinazzola. La formula è quella del doppio prestito con obbligo di riscatto. Entrambi classe ’93 e valutati 30 milioni, i due giocatori domani sosteranno le visite mediche di rito. Dopodichè arriverà anche l’ufficialità.

Matteo Politano, cresciuto nelle govanili della Roma, era da tempo seguito dalla società capitolina ma l’infortunio occorso a Zaniolo ha accelerati i tempi. Quest’anno in campionato ha giocato soltanto 253 minuti spalmati in 11 presenze. Potebbe già debuttare in Coppa Italia giovedì prossimo a Parma.

Leonardo Spinazzola, invece, aiuta Conte a sistemare la fascia sinistra, tenuto conto che Asamoah continua a lamentare problemi al ginocchio sinistro e che la trattativa per Ashley Young, capitano del Manchester United, si è complicata. Nella stagione in corso, tra Serie A ed Europa League, ha giocato con la maglia giallorossa 16 partite segnando un gol contro il Wolfsberger.

Si attendono sviluppi.