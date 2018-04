Roma – Liverpool: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Liverpool: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale della sfida valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, fischio d’inizio alle ore 20.45

ROMA – Mercoledì 2 maggio alle ore 20.45 andrà in scena Roma – Liverpool, incontro valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. Missione rimonta parte 2 per la squadra capitolina che, dopo aver fatto fuori il Barcellona, cerca una seconda notte da consegnare alla storia visto il 5-2 maturato in terra inglese una settimana fa. Da una parte, dunque, ci sono gli uomini di Di Francesco che nell’ultimo turno di campionato hanno battuto senza troppi problemi il Chievo e in classifica sono terzi, insieme alla Lazio, con 70 punti. Dall’altra c’è la squadra di Klopp che, nell’ultima giornata di Premier, non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro lo Stoke e in classifica occupano la terza posizione.

QUI ROMA – Dopo l’esperimento infelice, del match d’andata, Di Francesco dovrebbe tornare al 4-3-3 con Alisson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov mentre al centro Manolas e Fazio. A centrocampo De Rossi in cabina di regia con Nainggolan e Pellegrini mezze ali con quest’ultimo in vantaggio sul”acciaccato Strootman. In attacco El Shaarawy e Schick a supporto di Dzeko.

QUI LIVERPOOL – Nessun tipo di problema per Klopp che, in linea di massima, dovrebbe confermare per 10/11 la formazione che vinto all’andata quindi 4-3-3 con Karius tra i pali, pacchetto arretrato composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre al centri Lovren e Van Dijk. A centrocampo Henderson in regia con Wijnaldum e Milner mezze ali mentre in attacco il tridente delle meraviglie composto da Salah, Firmino e Manè.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

Stadio: Olimpico