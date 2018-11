Champions League, Roma – Real Madrid 0-2: il tabellino del match

Il tabellino del match Roma – Real Madrid 0-2 il risultato finale, i giallorossi perdono ma conquistano il pass per gli ottavi di finale.

ROMA – Una Roma sprecona cade all’Olimpico nella notte di Champions League contro i campioni in carica del Real Madrid. Il risultato finale del match, valevole per la quinta giornata del Girone G, recita 0-2, ma i giallorossi hanno dominato in lungo e in largo per gran parte della prima frazione, sprecando numerose palle gol come quella capitata sui piedi del turco Under. Nonostante ciò, la truppa di Di Francesco si qualifica matematicamente agli ottavi di finale grazie alla vittoria del Viktoria Plzen maturata sul campo del CSKA Mosca.

Il tabellino di Roma – Real Madrid 0-2

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi (64′ Coric), Cristante; Under, Zaniolo (69′ Karsdorp), El Shaarawy(22′ Kluivert); Schick. A disposizione: Mirante, Karsdorp, Santon, Marcano, J.Jesus, Coric, Kluivert. Allenatore: Di Francesco

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric (80′ Valverde), Llorente, Kroos; L.Vazquez, Benzema (77′ Mariano), Bale (84′ Asensio). A disposizione: Casilla, Sanchez, Ceballos, Valverde, Asensio, Vinicius, Mariano. Allenatore: Solari

Reti: 45’+2′ Bale, 59′ L.Vazquez (RM)

Ammonizioni: Modric, Varane (RM) Zaniolo (RO)

Recupero: 2′ pt; 4′ st.

Stadio: Olimpico di Roma