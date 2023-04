Roma – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Udinese di Domenica 16 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

ROMA – Domenica 16 aprile, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Udinese, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

La squadra di Mourinho vuole archiviare subito la sconfitta in Europa League contro il Feyenoord, per ritrovare morale in vista della gara di ritorno e per difendere la sua posizione in classifica. Dopo la vittoria esterna di misura contro il Torino, i giallorossi sono terzi con 53 punti, con un percorso di sedici vittorie, cinque pareggi e otto partite perse, trentanove reti realizzate e ventisei incassate. Di fronte troveranno un avversario non facile, l’Udinese. I friulani sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Monza. Attualmente sono decimi con 39 punti, con un percorso di nove partite vinte, dodici pareggiate e otto perse, trentanove reti realizzate e trentasei incassate. Sono centotré i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ventiquattro vittorie per l’Udinese, ventisei pareggi e cinquantaquattro affermazioni per la Roma. Nella passata stagione un gol di Abraham regalò i tre punti ai giallorossi. All’andata, invece, lo scorso 4 settembre, ad avere la meglio furono gli uomini di Sottil col risultato di 4-0. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.90.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ROMA – UDINESE]

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA - UDINESE Domenica 16 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita con commento in diretta.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Giua di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Preti e Lombardo e dal quarto uomo Sacchi. Al Var Banti, assistito da Manganiello.

Presentazione del match

QUI ROMA – Assenti Abraham, Dybala, Karsdorp e Solbakken. Mourinho dovrebbe affidare al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Llorente. In mezzo al campo Pellegrini e Matic mentre Zalewski e Spinazzola dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Belotti, supportata da El Shaarawy e Wijnaldum.

QUI UDINESE – Ancora out gli infortunati Ebosse e Deulofeu ma torna a disposizione Pereyra che ha scontato il turno di squalifica. Sottil dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2. Quindi, Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. In cabina di regia Walace con Pareyra e Lovric mentre Ehizibue e Udogie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Beto e Success.

Le probabili formazioni di Roma – Udinese

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Pellegrini, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Wijnaldum; Belotti. Allenatore: Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Sottil

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: