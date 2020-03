“Cristiano Ronaldo trasforma i suoi hotel in ospedali”: arriva la smentita

Questa mattina si era diffusa a macchia d’olio la notizia di un grande gesto da parte di Cristiano Ronaldo ma, poco fa, è arrivata la smentita.

LISBONA – Questa mattina i medi di tutto il mondo, compreso il nostro sito, avevano diffuso la notizia secondo la quale Cristiano Ronaldo avrebbe dato l’assenso per trasformare i suoi hotel in ospedali destinati a curare le persone affette da COVID-19. Poco fa, però, è arrivata la smentita. La notizia diffusasi a macchia d’olio questa mattina in tutto il mondo, infatti, non sarebbe vera.

Il tutto era stato annunciato da “Arena Deportiva”, media portoghese che nella giornata di ieri spiegava la volontà del fuoriclasse della Juventus di mettere a disposizione i suoi alberghi in Portogallo come ospedali, e di pagare medici, infermieri e coloro che avrebbero lavorato nelle strutture. Tutto falso, dunque, visto che lo stesso portale poco fa ha rettificato la notizia con un comunicato apparso sui canali social.