SALERNO – La Dea soffre, ma alla fine vince: allo Stadio Arechi, la partita Salernitana – Atalanta se la sono aggiudicata i bergamaschi per 1-0. Una vera beffa per i padroni di casa che, dopo un primo tempo incolore da parte degli ospiti, speravano almeno di pareggiare. Castori schiera il francese Ribery dal 1′, e i campani sembrano reggere bene il pressing dei nerazzurri. Che – per la verità – sembrano mancare di concretezza. Gosens, Freuler e Malinovskyi impensieriscono più di una volta Belec. Ma nel primo tempo solo un tiro raggiunge lo specchio della porta: i campani, da parte loro, si difendono più che bene. E costruiscono anche, partendo dal basso: tra i migliori in campo troviamo sicuramente il tunisino Kechrida. La prima frazione di gara si conclude sullo 0-0. Al 1′ della ripresa avvengono diversi cambi, con Gasperini che schiera Ilicic, Koopmeiners e Djimsiti. Ma il gol della Dea arriva soltanto al 30′ del secondo tempo, a distanza di pochi minuti in cui i granata avevano sfiorato il vantaggio, con Obi che aveva scheggiato il palo con un rasoterra servito da un geniale colpo di tacco di Bonazzoli. A risolvere il match c’è la rete di Zapata al centro dell’area, che capitalizza un passaggio di Ilicic dopo alcune finte su Bogdan.

Il tabellino di Salernitana – Atalanta 0-1

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo (23′ st Bogdan); Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri (16′ st Jaroszyński); Ribery (2′ st Obi); Gondo (16′ st Bonazzoli), Djuric (28′ st Simy). A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Schiavone, Bonazzoli, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Bogdan, Simy, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Castori

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral (1′ st Djimsiti), Palomino; Maehle, Pasalic (1′ st Koopmeiners), Freuler, Gosens (46′ st Pezzella); Malinovskyi (12′ st Zappacosta), Miranchuk (1′ st Ilicic); Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Djimsiti, Pezzella, Pessina, Lovato, Ilicic, Zappacosta, Piccoli. Allenatore: Gasperini

RETI: st 30′ Zapata (A)

AMMONIZIONI: pt 16′ Maehle (A), 38′ Toloi (A), 45′ Djuric (S), 45′ Demiral (A), st 11′ Malinovskyi (A), 27′ Obi (S), 40′ Jaroszynski (S)

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Stadio Arechi