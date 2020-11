Salernitana – Cremonese: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Cremonese del 23 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21:00

SALERNO – Lunedì 23 novembre, alle ore 21:00 si giocherà Salernitana – Cremonese, match valevole per l’ottava giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno hanno perso lontano dalle mura amiche contro la SPAL per 2-0. Finora in campionato su sei partite giocate hanno ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, per un totale di undici punti che valgono il settimo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, che nella partita precedente ha perso in casa contro il Vicenza per 1-0. In questo primo scorcio di campionato manca loro ancora la prima vittoria stagionale, dato che su sei incontri disputati ha ottenuto tre pareggi e tre sconfitte che li relegano all’ultimo posto della classifica con tre punti.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SALERNITANA:. A disposizione:. Allenatore: Fabrizio Castori.



CREMONESE:. A disposizione:. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.



Reti: al ' pt . Fabrizio Castori.Pierpaolo Bisoli.al ' pt .

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – Castori dovrebbe mandare in campo i suoi con il consueto 4-4-2, con Belec tra i pali, Aya e Gyomber centrali di difesa e Casasola e Veseli terzini, a centrocampo Di Tacchio e Schiavone in mezzo con Cicerelli e Kusipz esterni, in avanti Djuric e Tutino punte.

QUI CREMONESE – Bisoli dovrebbe proporre un 4-3-1-2, con Alfonso in porta, come difensori centrali Ravanelli e Terranova con Bianchetti e Crescenzi sulle corsie laterali, Gustafson in mediana affiancato da Valzania e Deli, in avanti Gustavo rifinitore in appoggio alla coppia Ciofani e Ceravolo.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Salernitana – Cremonese del 23 novembre 2020, valido per l’ottava giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le probabili formazioni delle due squadre

SALERNITANA (4-4-2): Belec, Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Cicerelli, Di Tacchio, Schiavone, Kupisz; Djuric, Tutino. Allenatore: Castori.

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso, Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Gustafson, Deli; Gaetano; Ciofani, Ceravolo. Allenatore: Bisoli.

STADIO: Arechi