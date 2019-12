Serie B, Salernitana – Crotone: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Salernitana – Crotone: match valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle ore 21

SALERNO – Tutto pronto all’Arechi per l’incontro tra Salernitana – Crotone, partita valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Moduli speculari per entrambe le squadre; i padroni di casa giocheranno con la coppia d’attacco formata da Gondo e Djuric, mentre gli ospiti con il tandem formato da Simy e Nalini. Dirigerà il match il signor Aureliano della sezione di Bologna.

Salernitana (3-5-2) Micai, Karo, Migliorini, Jaroszynski, Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Cicerelli, Gondo, Djuric. A disposizione: Vannucchi, Billong, Lopez, Odjer, Firenze, Jallow, Kiyine, Kalombo, Pinto. Allenatore: Gian Piero Ventura

Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina, Messias, Barberis, Crociata, Mustacchio, Simy, Nalini. A disposizione: Festa, Rutten, Rodio, Curado, Cuomo, Bellodi, Spolli, Itrak, Mazzotta, Evan’s, Gomelt, Vido. Allenatore: Giovanni Stroppa

STADIO: Arechi