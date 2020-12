Salernitana – Lecce: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Lecce del 15 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la dodicesima giornata di Serie B

SALERNO – Martedì 15 dicembre alle ore 21 si giocherà Salernitana – Lecce, uno dei match clou della dodicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che viene dalla brutta sconfitta esterna contro il Brescia ma in classifica occupa sempre la prima posizione con 23 punti. Dall’altra parte troviamo la compagine salentina che è reduce dal pari casalingo contro il Frosinone ed in classifica occupa la quarta posizione, insieme ai ciociari, con 20 punti.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

SALERNITANA:. A disposizione:. Allenatore: Fabrizio Castori.



LECCE:. A disposizione:. Allenatore: Eugenio Corini.



Reti:

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-5-2 con Belec tra i pali, pacchetto difensivo composto da Bogdan, Gyomber e Aya. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Dziczek e Cicerelli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Kupisz e Casasola. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Tutino e Djuric.

QUI LECCE – Corini dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Adjapong e Zuta sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lucioni e Dermaku. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Paganini e Majer mezze ali mentre in attacco Mancosu alle spalle del tandem offensivo composto da Stepinski e Coda.

Le probabili formazioni di Salernitana – Lecce

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Aya, Kupisz, Dziczek, Di Tacchio, Cicerelli, Casasola, Tutino, Djuric. Allenatore: Castori

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku, Zuta, Paganini, Tachtsidis, Majer, Mancosu, Stepinski, Coda. Allenatore: Corini

STADIO: Arechi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Lecce, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.