Diretta Salernitana-Mantova di Domenica 4 maggio 2025: prima dell’intervallo Amatucci sblocca il risultato, nel recupero raddoppia Simy

SALERNO – Domenica 4 maggio, alle ore 15, allo Stadio “Arechi” di Salerno, andrà in scena Salernitana-Mantova, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025.

I campani sono reduci dal 2-0 rimediato sul campo dello Spezia e sono diciottesimi con 36 punti, frutto di nove vittorie, nove pareggi e diciassette sconfitte, trentatré gol fatti e quarantasei subiti. I virgiliani arrivano dal successo casalingo per 3-0 contro il Cesena e sono tredicesimi a quota 40. Il loro percorso racconta di nove partite vinte, tredici pareggiate e tredici perse, quarantacinque reti realizzate e cinquantatré incassate.

Nelle ultime cinque sfide la Salernitana ha collezionato sei punti, il Mantova dieci. All’andata, lo scorso 1 settembre, finì 1-0 per i lombardi. A dirigere la gara sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Paolo Bitonti di Bologna, mentre il quarto ufficiale sarà Enrico Gemelli di Messina. Al Var ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano, assistito da Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Tabellino

SALERNITANA: Christensen O., Ruggeri F., Ferrari G. M., Lochoshvili L., Ghiglione P. (dal 32′ st Stojanovic P.), Zuccon F. (dal 25′ st Tello A.), Amatucci L., Corazza T., Verde D. (dal 32′ st Tongya F.), Soriano R. (dal 40′ st Reine-Adelaide J.), Cerri A. (dal 25′ st Simy). A disposizione: Bronn D., Caligara F., Girelli S., Jaroszynski P., Njoh L., Raimondo A., Reine-Adelaide J., Sepe L., Simy, Stojanovic P., Tello A., Tongya F. Allenatore: Marino P..

MANTOVA: Festa M., Radaelli N., Brignani F. (dal 24′ st De Maio S.), Cella S., Bani C., Burrai S., Trimboli S., Bragantini D. (dal 24′ st Galuppini F.), Mancuso L. (dal 32′ st Aramu M.), Fiori A. (dal 14′ st Paoletti F.), Mensah D. (dal 14′ st Debenedetti A.). A disposizione: Aramu M., Artioli F., Debenedetti A., De Maio S., Fedel G., Galuppini F., Giordano S., Muroni M., Paoletti F., Solini M., Sonzogni L., Wieser D. Allenatore: Possanzini D..

Reti: al 45’+1 pt Amatucci L. (Salernitana) , al 45’+4 st Simy (Salernitana) .

Ammonizioni: al 29′ pt Brignani F. (Mantova), al 38′ pt Radaelli N. (Mantova).

Gol annullati: al 13′ pt Ghiglione P. per fallo (Salernitana).

Convocati

Portieri: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

Difensori: 15 Bronn, 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 44 Jaroszynski, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanović

Centrocampisti: 73 Amatucci, 18 Caligara, 72 Girelli, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 70 Tello, 7 Tongya, 98 Zuccon;

Attaccanti: 90 Cerri, 9 S. Nwankwo, 99 Raimondo, 31 Verde.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Marino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Christensen in porta e con Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Zuccon e Amatucci mentre Ghigione e Corazza dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Cerri, supportata da Verde e Soriano.

CONE ARRIVA IL MANTOVA – Possanzini dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 co Festa tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Brignani e Cella e sulle fasce da Radaellie e Bani. In mediana Trimboli e Burrai. Tra le linee Mancuso, di supporto all’unica punta Mensah; ai lati Galuppini e Fiori.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Corazza; Verde, Soriano; Cerri. Allenatore: Pasquale Marino.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. Allenatore: Davide Possanzini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

