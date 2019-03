Salisburgo – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Salisburgo – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

SALISBURGO – Giovedì 14 marzo alle ore 18.55 andrà in scena Salisburgo – Napoli, incontro valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. Si parte dal 3-0 dell’andata in favore della compagine partenopea. Da una parte, dunque, c’è la formazione austriaca che sta dominando il proprio campionato, sono 9 i punti di vantaggio nei confronti del Lask. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Ancelotti che viene dal pareggio contro il Sassuolo ed in classifica occupa il secondo posto con 57 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 14 marzo alle 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SALISBURGO – Rose dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Walke in porta, pacchetto difensivo composto da Lainer ed Ulmer sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ramalho e Onguene. A centrocampo Samassekou e Wolf in cabina di regia con Schlager e Juzunovic sulle fasce mentre in attacco spazio al tandem composto da Daka e Dabbur.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe schierare i suoi con un modulo speculare: Meret in porta, reparto difensivo formato da Hysaj e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chiriches e Luperto. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Zielinski sulle fasce mentre in attacco spazio alla coppia formata da Mertens e Milik.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Salisburgo – Napoli, valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League, sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 202). Inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire il match in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Salisburgo – Napoli

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Wolf, Junuzovic; Daka, Dabbur. Allenatore: Rose

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Stadion Wals-Siezenheim