Diretta Sambenedettese – Gubbio: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Sambenedettese – Gubbio del 9 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie C girone B, calcio d’inizio alle 20.45

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa sera 9 dicembre, si gioca Sambenedettese – Gubbio, posticipo della diciottesima giornata del campionato di serie C girone B; calcio di inizio previsto per le ore 20,45. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno sul campo dell’Imolese e in classifica occupano la nona posizione con 25 punti. Dieci lunghezze in meno per gli umbri che arrivano da un pareggio interno contro il Padova. Una vittoria per gli ospiti gli darebbe una boccata d’ossigeno dalle zone basse della classifica, invece per i padroni di casa riaprirebbero le ambizioni di poter disputare i playoff.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

[formazioni ufficiali dalle 20.30]

SAMBENEDETTESE (4-3-3): A. Santurro; F. Rapisarda, G. Biondi, L. Carillo, A. Gemignani, L. Gelonese, F. Angiulli, M. Frediani, F. Orlando, E. Volpicelli, A. Di Massimo. A disposizione: M. Raccichini, L. Fusco, L. Trillò, A. Zaffagnini, M. Miceli, G. Bove, M. Piredda, S. Brunetti, V. Garofalo, L. Panaioli, I. Cernigoi, R. Malandruccolo. Allenatore: Paolo Montero.



GUBBIO (3-4-2-1): F. Ravaglia; D. Cinaglia, A. Coda, D. Konaté, R. Munoz, E. Lakti, N. Malaccari, L. Filippini, C. Cesaretti, A. Sbaffo, I. Juanito Gomez. A disposizione: A. Zanellati, M. Maini, L. Bacchetti, E. Zanoni, L. Ricci, A. Benedetti, I. Battista, M. Meli, L. Sorrentino, C. Tavernelli. Allenatore: Vincenzo Torrente.

Le probabili formazioni di Sambenedettese – Gubbio

La Sambenedettese dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Santurro in porta e difesa composta da Biondi e Di Pasquale centrali e sulle fasce Rapisarda e Gemignani. In mezzo al campo Angiulli in regia con Rocchi e Frediani mezze ali mentre il tridente d’attacco sarà composto da Orlando e Di Massimo sugli esterni e Volpicelli punta centrale. Per il Gubbio probabile modulo 3-4-2-1 con Ravaglia tra i pali e difesa formata da Konate, Coda e Bacchetti. A centrocampo Malaccari e Meli centrali mentre sugli esterni agiranno Cinaglia e Zanoni; più avanzati saranno Gomez e Sbaffo che supporteranno l’unica punta Cesaretti.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Gemignani; Rocchi, Angiulli, Frediani; Orlando, Volpicelli, Di Massimo. Allenatore: Montero

GUBBIO (3-4-2-1): Ravaglia; Konate, Coda, Bacchetti; Cinaglia, Malaccari, Meli, Zanoni; Gomez, Sbaffo; Cesaretti. Allenatore: Torrente

Dove seguire Sambenedettese – Gubbio

Il match Sambenedettese – Gubbio, posticipo della diciottesima giornata del campionato di serie C girone B, sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports e sul canale 57 RaiSport HD.