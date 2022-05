Sampdoria – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Fiorentina del 15 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A

GENOVA – Lunedì 16 maggio alle ore 18.30, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Sampdoria di Marco Giampaolo sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel posticipo della trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. In palio punti preziosissimi, per la Sampdoria per centrare la salvezza matematica e per la Fiorentina per ottenere un posto in Europa nella prossima stagione. I blucerchiati vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Lazio e sono quindicesimi, +5 dalla zona retrocessione, con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e ventuno sconfitte con quarantadue gol fatti e cinquantanove subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre, segnando tre reti e subendone sette. I viola sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro la Roma e sono settimi in classifica con 59 punti, frutto di diciotto partita vinta, cinque pareggiate e tredici perse, con venticinque gol siglati e cinquantaquattro incassati. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di una sola vittoria e quattro sconfitte con tre reti segnate e nove subite. Sono centoventicinque i precedenti tra le due compagini con il bilancio di trentasei vittorie per la Sampdoria, quarantacinque pareggi e quarantaquattro affermazioni della Fiorentina. All’andata, lo scorso 30 novembre, finì 3-3 in favore della squadra toscana.

Lunedì 16 maggio dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Maurizio Mariani della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tolfo. Il quarto uomo sarà invece Miele. Al VAR Mazzoleni mentre l’AVAR sarà Paterna.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrà rinunciare agli infortunati Gabbiadini e Sensi. Probabile modulo 4-5-1 con Audero tra i pali e con Bereszynski e Augello sulle fasce e con Colley e Ferrari al centro a comporre il blocco difensivo. In cabina di regia Rincon, Thorsby e Sabiri; sulle fasce Candreva e Caputo. Unica punta Quagliarella.

QUI FIORENTINA – Italiano dovrà fare a meno degli indisponibili Castrovilli e Sottil e dello squalificato Amrabat. Dovrebbe far scendere la squadra in campo con il tradizionale modulo 4-3-3, con Terraciano tra i pali e con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Bonaventura, Torreira e Duncan alle spalle del tridente offensivo composto da Gonzalez, Cabral e Ikoné.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Fiorentina

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella Allenatore: Giampaolo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral, Gonzalez Allenatore: Italian

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sampdoria – Fiorentina, valido per la trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.