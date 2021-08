Serie A, Sampdoria-Milan: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan del 23 agosto 2021: incontro valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45.

GENOVA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Sampdoria e Milan nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 19.45 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa [UFFICIALE ALLE 19.45]

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Pioli [UFFICIALE ALLE 19.45]