Serie A, Sampdoria – Napoli: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 3 febbraio dalle ore 20.45. Per i bookmakers tanti gol e partenopei favoriti

GENOVA -Lunedì 3 febbraio dalle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria – Napoli, posticipo della ventiduesima giornata del Campionato di Serie A 2019-2020. La squadra di Ranieri proviene dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Sassuolo e in classifica è sedicesima a quota 20. Solo 27 punti per i partenopei, che, però, domenica scorsa hanno battuto la Juventus. All’andata, al San Paolo, il Napoli si impose per 2-0 grazie a una doppietta di Mertens. Sono 52 i precedenti a Marassi tra le due compagini , con il bilancio parla di 21 vittorie dei padroni di casa, 17 pareggi e 14 affermazioni degli ospiti. Arbitrerà l’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma, lo stesso della gara di andata.

Calcio in tv il 3 febbraio 2020

Diretta Sampdoria – Napoli

Serie A, Sampdoria – Napoli: per i bookmakers tanti gol e vittoria dei partenopei

I bookmakers prevedono la vittoria del Napoli. Il segno 1, infatti, è quotato ìn media 4,25 Il segno X è offerto da 3,70 a 3,75 mentre il segno 2 è dato da 1,80 a 1,85.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto da 1,94 a 2,00; l’X/2 mediamente a 1,22 mentre l’1/2 vale da 1,26 a 1,28.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,90 a 1,95, l’Over 2,5 a 1,80. E sono convinti che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,00 a 2,10, il goal da 1,72 a 1,87.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’11 (da 6,50 a 7,00) seguito dallo 0-1 (a 7,50) e dall’1-2 (da 8,00 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,20 a 4,25.