Si gioca sia in Serie A che B oltre altri anticipi di C. Sabato 1 febbraio con diversi incontri anche nei principali campionati europei dove spicca il derby di Madrid

Il pareggio per 1-1 tra Hurucan e Gimnasia valido per la Superliga argentina ha aperto il programma dei risultati in tempo reale di oggi, 1° febbraio 2020. Le reti di Gomez dopo appena due minuti e pareggio all’11’ sempre del primo tempo di Agudelo. In Cile 1-0 del Calera sull’Espagnola mentre in Messico 2-2 tra Atletico San Luis e Guadalajara e 2-1 dell’Atlas sul Tijuana. In Paraguay 4-1 del Cerro Porteno sul Sol De America mentre in Perù vittoria in trasferta per U. de Deportes, 2-1 sul Melgar e dell’Alianza Huanuco sull’A. Lima. Per le qualificazioni ai giochi olimpici 2-1 del Bolivia sul Perù e stesso risultato del Brasile sul Paraguay. In Venezuela Lara si impone tra le mura amiche 2-1 sul Zulia mentre in India 2-0 estero del Real Kashmir sull’Aizawl mentre in Nuova Zelanda 1-0 del Team Wellington in casa del Wellington Phoenix Res.

Tanti saranno gli incontri che seguiremo da vicino con la Serie A e B al completo mentre per il calcio estero in primo piano il derby di Madrid tra Real e Atletico. C’è anche Lipsia contro Borussia Monchenglabbach per la Bundesliga oltre ad altri match di campionato europei e non solo.

FIFA > Preolímpico Sudamericano 2020 Colombia > Gruppo B



00:00 Bolivia - Peru 2-1



02:30 Brasile - Paraguay 2-1



FIFA > Amichevoli 2020 > febbraio



21:55 USA - Costa Rica



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



11:00



FC St. Pauli II - TuS Dassendorf

RB Salzburg - FC Blau Weiß Linz



12:00



ASKÖ Oedt - SKU Amstetten

Lokomotiv Moskva - Partizan 0-0 *



13:00



SSV Ulm 1846 - TSV Berg

FC Astoria Walldorf - 1. FC Kaiserslautern II

Hannover 96 II - TuS Schwachhausen

VfL Wolfsburg II - Schwarz-Weiß Rehden

Rapid Wien - Levski Sofia

Pogoń Szczecin - Warta Poznań



14:00



RB Salzburg - Górnik Zabrze

LASK - Viking FK

Slavia Praha - Aarhus GF

ASK Ebreichsdorf - Floridsdorfer AC

FC Blau Weiß Linz - ASKÖ Pregarten

Austria Lustenau - FC Memmingen

VfB Hohenems - FC Dornbirn

1. FC Schweinfurt 05 - Würzburger Kickers

FSV Frankfurt - Wormatia Worms

Rot-Weiß Koblenz - 1. FSV Mainz 05 II



15:00 FC Juniors OÖ - SKN St. Pölten



16:00



USV St. Anna - Grazer AK

Spartak Moskva - FK Rostov



17:00 WSG Tirol - CSKA Mosca



FIFA > U15 Amichevoli 2020 > febbraio



13:00 Spagna - Repubblica Ceca



16:00 Olanda - Irlanda



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo A



14:00



TP Mazembe - ZESCO United

CD 1º de Agosto - Zamalek



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo B



20:00



Étoile du Sahel - FC Platinum

Al-Hilal Omdurman - Al-Ahly



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo C



14:00



USM Alger - CA Petróleos Luanda

Mamelodi Sundowns - Wydad AC



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo D



17:00



Raja Casablanca - AS Vita Club

JS Kabylie - Espérance de Tunis



Algeria > Ligue 1 2019/2020



15:00 AS Aïn M'lila - MC Alger



16:00 CS Constantine - JS Saoura



17:45 ASO Chlef - NC Magra



18:45 USM Bel Abbes - MC Oran



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:25 Al Adalah - Al Ahli SFC



16:15 Al Shabab - Al Fateh



18:15 Al Fayha - Al Faisaly



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10 Huracán - Gimnasia de La Plata 1-1



21:35 Independiente - Rosario Central



Argentina > Copa Argentina 2020 > Qualificazioni



01:30 Ferro Carril Oeste de General Pico - Cipolletti 1-1



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00



Colegiales - Almirante Brown

Tristan Suárez - UAI Urquiza

Armenio - Talleres de Remedios de Escalada



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



01:00



Sarmiento de Resistencia - Central Norte 1-0

Boca Unidos - Chaco For Ever 2-0



22:00 Douglas Haig - Crucero del Norte



Australia > A-League 2019/2020



07:00 Newcastle United Jets - Western United FC 0-0



09:30 Adelaide United - Melbourne City FC 3-1



11:45 Perth Glory - Melbourne Victory 0-1 *



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



18:00 KRC Genk - Sporting Charleroi



20:00



AS Eupen - Cercle Brugge

KV Oostende - Sint-Truidense VV



20:30 KV Mechelen - KAA Gent



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



20:00 Always Ready - The Strongest



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



20:00 Madureira - RJ - Bangu



Brasile > Campeonato Paulista 2020



20:30 Oeste - SP - Ferroviária - SP



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



20:00 Afogados da Ingazeira - PE - Retrô - PE



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo A



20:00 Pelotas - RS - Juventude - RS



Brasile > Campeonato Mineiro 2020



20:00 América - MG - Uberlândia - MG



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



20:00 São Paulo Crystal - Cajazeirense - PB



Brasile > Campeonato Sergipano 2020 Primeira Fase



19:30 Boca Júnior - SE - Lagarto - SE



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



20:00



Sport - PE - Vitória - BA

River - PI - CSA



22:00



Fortaleza - Ceará SC

Botafogo - PB - Confiança - SE



Cile > Primera División 2020



01:00 Unión La Calera - Unión Española 1-0



16:00 Universidad de Concepción - Santiago Wanderers



21:30



Palestino - Huachipato

Universidad de Chile - Curicó Unido



Cipro > First Division 2019/2020



16:00



Ethnikos Achna - Paphos FC

Anorthosis Famagusta FC - Doxa Katokopias FC



18:00 Olympiakos Nikosia - Omonia Nikosia



Colombia > Primera B 2020 Apertura



02:05 Llaneros Fútbol Club S.A. - Unión Magdalena 4-0



20:00 Tigres FC - Fortaleza FC



21:30



Leones FC - Bogotá FC

Atlético FC - Boca Juniors de Cali

Valledupar FC Real - Deportes Quindío



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 Lokomotiva Zagreb - HNK Rijeka



17:30 Slaven Belupo - Dinamo Zagabria



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



14:15



Baniyas SC - Al Dhafra

Al Nasr SC - Ajman Club



17:00 Al Ain FC - Al Wasl



Francia > Ligue 1 2019/2020



17:30 Paris Saint-Germain - Montpellier HSC



20:00



Dijon FCO - Stade Brest

Nîmes Olympique - AS Monaco

RC Strasbourg - Lille OSC

Amiens SC - Toulouse FC

Angers SCO - Stade Reims



Francia > Ligue 2 2019/2020



15:30 FC Sochaux - FC Lorient



Francia > National 2019/2020



20:00 Pau FC - AS Béziers



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



16:00 SAS Épinal - AF Bobigny



17:00 FCSR Haguenau - ASM Belfort



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



18:00



US Fleury-Mérogis - Entente SSG

US Granvillaise - Vannes OC



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



18:00



SO Romorantin - Angoulême CFC

St-Pryvé St-Hilaire - Bourges Foot



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



12:00 Montpellier HSC - AS Porto Vecchio



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Mainz 05 - Bayern Monaco

Hoffenheim - Bayer Leverkusen

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Francoforte

Augsburg - Werder Bremen

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin



18:30 RB Leipzig - Bor. Mönchengladbach



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



FC St. Pauli - Stoccarda

Karlsruher SC - Holstein Kiel

Hannover 96 - SV Wehen Wiesbaden



Germania > 3. Liga 2019/2020



14:00



SV Meppen - Chemnitzer FC

SpVgg Unterhaching - KFC Uerdingen 05

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Kaiserslautern

Preußen Münster - MSV Duisburg

Eintracht Braunschweig - FC Carl Zeiss Jena

Bayern München II - Hansa Rostock



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020







Rot-Weiß Erfurt - Energie Cottbus non disputa

SV Lichtenberg 47 - ZFC Meuselwitz rinv.



13:30



VSG Altglienicke - Optik Rathenow

1. FC Lok Leipzig - FC Viktoria 1889 Berlin



Germania > Regionalliga West 2019/2020



14:00



SV Bergisch Gladbach 09 - SG Wattenscheid 09 non disputa

Rot-Weiss Essen - SV Rödinghausen

Wuppertaler SV - VfB Homberg

Alemannia Aachen - Borussia Dortmund II

Fortuna Düsseldorf II - TuS Haltern



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00



Holstein Kiel - Hannover 96

Hamburger SV - Energie Cottbus



12:00 RB Leipzig - Chemnitzer FC



13:00 Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg



14:30 Hertha BSC - FC St. Pauli



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00 MSV Duisburg - Bayer Leverkusen



13:00 VfL Bochum - Alemannia Aachen



13:30 Bor. Mönchengladbach - Preußen Münster



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00 Bayern München - 1. FC Kaiserslautern



12:00 VfB Stuttgart - Kickers Offenbach



13:00



SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg

SC Freiburg - Karlsruher SC



14:00 1. FC Heidenheim 1846 - 1899 Hoffenheim



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship



16:00 Lincoln Red Imps - Europa FC



18:15 Lynx FC - FCB Magpies



Grecia > Super League 2019/2020



16:15



Volos NFC - Lamia

OFI Heraklion - AE Larisa



18:30 Olympiakos Piräus - Skoda Xanthi



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



22:00 CSD Municipal - Siquinalá FC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Kerala Blasters - Chennaiyin FC



India > I-League 2019/2020



09:30 Aizawl FC - Real Kashmir 0-2



12:30 East Bengal FC - Indian Arrows 0-0 *



Inghilterra > Premier League 2019/2020



13:30 Leicester City - Chelsea FC



16:00



AFC Bournemouth - Aston Villa

Crystal Palace - Sheffield United

Liverpool FC - Southampton FC

Newcastle United - Norwich City

Watford FC - Everton FC

West Ham United - Brighton & Hove Albion



18:30 Manchester United - Wolverhampton Wanderers



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:30 Hull City - Brentford FC



16:00



Birmingham City - Nottingham Forest

Charlton Athletic - Barnsley FC

Fulham FC - Huddersfield Town

Leeds United - Wigan Athletic

Middlesbrough FC - Blackburn Rovers

Preston North End - Swansea City

Queens Park Rangers - Bristol City

Sheffield Wednesday - Millwall FC

West Bromwich Albion - Luton Town



Inghilterra > League One 2019/2020



16:00



Accrington Stanley - AFC Wimbledon

Bolton Wanderers - Tranmere Rovers

Bristol Rovers - Coventry City

Fleetwood Town - Doncaster Rovers

Ipswich Town - Peterborough United

Milton Keynes Dons - Wycombe Wanderers

Oxford United - Blackpool FC

Portsmouth FC - Sunderland AFC

Rochdale AFC - Shrewsbury Town

Rotherham United - Burton Albion

Southend United - Lincoln City



Inghilterra > League Two 2019/2020



16:00



Cambridge United - Colchester United

Cheltenham Town - Morecambe FC

Crawley Town - Scunthorpe United

Grimsby Town - Forest Green Rovers

Macclesfield Town - Northampton Town

Mansfield Town - Carlisle United

Oldham Athletic - Bradford City

Plymouth Argyle - Newport County

Port Vale FC - Salford City

Stevenage FC - Leyton Orient

Swindon Town - Exeter City

Walsall FC - Crewe Alexandra



Inghilterra > National League 2019/2020



16:00



AFC Fylde - Boreham Wood

Aldershot Town - Harrogate Town

Barnet FC - Hartlepool United

Barrow AFC - Torquay United

Eastleigh FC - Woking FC

Ebbsfleet United - Sutton United

Halifax Town - Bromley FC

Solihull Moors - Maidenhead United

Stockport County - Dover Athletic

Wrexham AFC - Dagenham & Redbridge

Yeovil Town - Chorley FC



18:20 Notts County - Chesterfield FC



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



14:00 Liverpool FC U23 - Arsenal FC U23



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



12:00 Blackburn Rovers - Manchester United



12:30 West Bromwich Albion - Everton FC



13:30 Manchester City - Middlesbrough FC



14:00



Derby County - Newcastle United

Stoke City - Sunderland AFC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



12:00



Arsenal FC - West Ham United

Chelsea FC - Southampton FC

Leicester City - Brighton & Hove Albion

Reading FC - Fulham FC



12:30 Norwich City - Tottenham Hotspur



14:00 Swansea City - Aston Villa



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:30 Sanat Naft FC - Persepolis 0-0 *



12:45 Shahr Khodro FC - Machine Sazi



14:30 Esteghlal - Naft Masjed Soleyman



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



14:00 FC Ashdod - Maccabi Netanya



16:30 Maccabi Haifa - Hapoel Kfar Saba



17:30 Hapoel Hadera FC - Sektzia Nes Tziona



18:50 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Bologna - Brescia



18:00 Cagliari - Parma



20:45 Sassuolo - Roma



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Livorno - Ascoli

Trapani - Cittadella

Spezia - Pordenone

Frosinone - Virtus Entella



18:00 Empoli - Crotone



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



20:45 Monza - Calcio Lecco 1912



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Imolese - Ravenna Calcio



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



20:45 Paganese - Cavese



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00 Roma - Torino



13:00



Fiorentina - Inter

Napoli - Bologna



14:30 Pescara - Lazio



17:00 Juventus - Atalanta



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone B



11:00



Ascoli Calcio - AC Pisa

US Lecce - SS Juve Stabia

Livorno - Frosinone



11:30 Trapani - Benevento Calcio



14:30



Cosenza Calcio - Crotone

Perugia - US Salernitana 1919



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A



14:30



Milan - Cittadella

Brescia - Udinese

US Cremonese - Parma

Pordenone Calcio - Hellas Verona



15:00 SPAL 2013 Ferrara - Spezia



15:30 Virtus Entella - Venezia FC



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020







FAR de Rabat - Raja Casablanca rinv.

Renaissance de Berkane - Olympique de Safi rinv.

Mouloudia Oujda - Hassania US Agadir rinv.

Wydad AC - FUS de Rabat rinv.



15:00 Olympique de Khouribga - Moghreb de Tétouan



19:00 Difaâ d'el Jadida - Youssoufia Berrechid



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



02:00 Atlético San Luis - Deportivo Guadalajara 2-2



04:00 Atlas Guadalajara - Club Tijuana 2-1



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



02:00



CF Atlante - Dorados de Sinaloa 2-1

Mineros de Zacatecas - Venados FC 4-0



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



Albinegros Orizaba - Inter Playa non disputa



19:00 Tlaxcala Fútbol Club - Sporting Canamy



22:00



Cruz Azul Hidalgo - Cafessa Jalisco

Pioneros de Cancún - Pumas UNAM II

Dorados UACH - Leones Negros II



03:00 Alacranes de Durango - Atlético Bahia 4-1



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



19:00 Pumas UNAM - CF América



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



14:30



Ter Leede - Excelsior '31

SteDoCo - Jong Almere City FC

VVOG Harderwijk - DVS'33

BVV Barendrecht - VV DOVO Veenendaal

ODIN '59 - ONS Sneek



15:30 Harkemase Boys - FC Lisse



18:00 VV Sint Bavo - AFC Ajax Zaterdag



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 Cerro Porteño - Sol de América 4-1



22:00 12 de Octubre de Itauguá - Guaraní



Peru > Primera División 2020 Apertura



00:00 FBC Melgar - Universitario de Deportes 1-2



02:30 Alianza Lima - Alianza Universidad 2-3



21:00 Universidad Técnica - Sporting Cristal



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:30 Portimonense SC - CD Tondela



19:00 Vitória Setúbal - FC Porto



21:30 CD Santa Clara - Paços de Ferreira



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:00 SC Farense - GD Estoril 0-0 *



16:00 CD Mafra - GD Chaves



18:15 FC Penafiel - Casa Pia



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Norte



16:00



FC Famalicão - Rio Ave FC

Paços de Ferreira - FC Porto

Gil Vicente - FC Vizela

Leixões SC - CD Nacional

Sporting Braga - CD Feirense

Vitória Guimarães - CD Aves



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Sul



16:00



Amora FC - CD Tondela

Académica de Coimbra - GD Estoril

Os Belenenses - UD Vilafranquense

SG Sacavenense - Vitória Setúbal

SL Benfica - FC Alverca

União Leiria - Sporting CP



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



CD Cova Piedade - CS Marítimo

GD Estoril - FC Famalicão

CD Feirense - Leixões SC



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:35 Al Sadd - Al Sailiya



16:45 Al Rayyan - Al Duhail SC



Romania > Liga 1 2019/2020



12:00 Academica Clinceni - FC Voluntari 1-1 *



14:00 FC Hermannstadt - Sepsi OSK



19:00 Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu



Scozia > Premiership 2019/2020



16:00



Hibernian FC - St. Mirren FC

Kilmarnock FC - Ross County FC

Livingston FC - Motherwell FC

Rangers FC - Aberdeen FC

St. Johnstone FC - Heart of Midlothian



Scozia > Championship 2019/2020



16:00



Dundee United - Arbroath FC

Inverness CT - Alloa Athletic

Greenock Morton FC - Dundee FC

Queen Of The South - Dunfermline Athletic



Scozia > League One 2019/2020



16:00



Airdrieonians - Raith Rovers

East Fife FC - Dumbarton FC

Forfar Athletic - Clyde FC

Montrose FC - Peterhead FC

Stranraer FC - Falkirk FC



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 Granada CF - Espanyol Barcelona



16:00 Real Madrid - Atlético Madrid



18:30 RCD Mallorca - Real Valladolid



21:00 Valencia CF - Celta Vigo



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00 Extremadura UD - CD Lugo



18:15



Deportivo La Coruña - UD Las Palmas

SD Ponferradina - SD Huesca



21:00 Elche CF - Málaga CF



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



16:00 Real Sociedad B - CD Izarra



16:30 CA Osasuna B - SD Amorebieta



17:00 Salamanca CF UDS - Athletic Bilbao B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



17:00 Villarreal CF B - UE Llagostera



19:00 Espanyol Barcelona B - Lleida Esportiu



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Real Sociedad - Espanyol Barcelona



12:00 FC Barcelona - Sevilla FC



13:00 Levante UD - UDG Tenerife Sur



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30 Golden Arrows - SuperSport United



17:00 Chippa United - Orlando Pirates



19:15 Highlands Park - Baroka FC



Svizzera > Super League 2019/2020



19:00



FC Lugano - Neuchâtel Xamax FCS

FC Luzern - BSC Young Boys



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor 0-0 *



15:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş



18:00 Trabzonspor - Fenerbahçe



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00 Keçiörengücü - Adana Demirspor 0-0 *



14:30 Boluspor - BB Erzurumspor



17:00 Menemen Belediyespor - Fatih Karagümrük SK



Venezuela > Primera División 2020



00:00 Deportivo Lara - Zulia FC 2-1



20:30 Yaracuyanos FC - Atlético Venezuela



21:00 LALA - Monagas