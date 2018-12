Sampdoria – Parma 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Sampdoria – Parma, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018/2019.

Le formazioni ufficiali

Il tabellino

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: SAMPDORIA - PARMA 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 17' palla in area non facile dalla destra bassa per Quagliarella che sul primo palo difetta nel controllo, palla sul fondo 13' angolo per il Parma dalla sinistra, bello stacco di testa a centroarea di Iacoponi con Audero che resta tra i pali, palla a lato! 11' conclusione debole dal limite di Sala, debole su Sepe 8' ancora uno scambio che non si concretizza sulla trequarti offensiva, funziona bene il pressing dei ducali 5' prova una ripartenza Praet che allarga troppo per Sala, rimessa laterale regalata 3' un paio di gestioni palla per gli ospiti ma senza riuscire a creare uno spunto degno di cronaca partiti! primo possesso palla per il Parma, subito un tentativo di verticalizzazione per Inglese troppo lunga, blocca Audero in uscita In campo le due squadre, tutto pronto per l'inizio del match. Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Sampdoria - Parma. Disponibili le formazioni del match che seguiremo in tempo reale con la webcronaca dalle ore 15. TABELLINO SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Tavares, Ferrari, Defrel, Rolando, Kownacki. Allenatore: Giampaolo. PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Rigoni; Biabiany, Inglese, Siligardi. A disposizione: Frattali, Bagheria, Stulac, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Di Gaudio, Gazzola, Dezi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa. Reti: Ammonizioni: Recupero:

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione ligure che viene dall’incredibile pareggio con la Lazio ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 20 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione emiliana che è reduce dal pareggio casalingo contro il Chievo ed in classifica occupa la decima posizione con 21 punti conquistati. Sfida che si preannuncia molto interessante visto che entrambe le squadre sentono il profumo dell’Europa.

QUI SAMPDORIA – La formazione ligure dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Sala e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Tonelli ed Andersen. A centrocampo Ekdali in cabina di regia con Praet e Linetty mezze ali mentre davanti Ramirez alle spalle della coppia d’attacco formata da Quagliarella e Defrel.

QUI PARMA – I Ducali dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con Sepe in porta, reparto arretrato composto da Iacoponi e Gagliolo sulle corsie esterne mentre al centro Alves e Bastoni. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Barillà e Stulac mentre in attacco tridente composto da Biabiany, Inglese e Siligardi.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Sampdoria – Parma, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Parma

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Stulac, Scozzarella, Rigoni; Biabiany, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Luigi Ferraris