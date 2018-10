Sampdoria – Sassuolo 0-0 LIVE: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

GENOVA – Questa sera alle ore 20.30 si giocherà Sampdoria – Sassuolo, incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Sfida che si preannuncia molto interessante visto che entrambe le squadre stanno esprimendo un buon calcio.

La cronaca minuto per minuto

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0 IN DIRETTA 33' Cartellino giallo per Di Francesco, terzo ammonito della sfida. 32' E' una prima frazione che vive di fiammate. 31' Mezz'ora di gioco, momento favorevole alla Sampdoria che sta attaccando. 29' Padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Defrel che, su assist perfetto di Murru, calcia col mancino ma spedisce a lato da posizione molto interessante. 28' Occasione per la Sampdoria con Praet che mette al centro per Barreto ma il mancino del centrocampista ligure viene murato. 26' Chance importante per la Sampdoria con Quagliarella che mette al centro per la girata di Ramirez ma il suo destro, da ottima posizione, si perde alto. 25' Il Sassuolo sta alzando il baricentro mentre la squadra di Giampaolo sta faticando in fase di impostazione. 23' Metà della prima frazione di gioco, si sono abbassati i ritmi rispetto alle prime battute. Da una decina di minuti il Sassuolo sta facendo la partita. 21' Cartellino giallo per Andersen, secondo ammonito della partita. 19' Qualche errore di troppo, adesso, nella Sampdoria. De Zerbi intanto ha mandato a scaldarsi Lemos visto che Marlon è già stato ammonito. 17' Adesso si stanno un po' abbassando i ritmi di un match che vale la quinta posizione solitaria in classifica. 15' Primo quarto d'ora di match, sempre 0-0 tra Sampdoria e Sassuolo. 14' Da qualche minuto a questa parte, però, il Sassuolo sembra aver preso campo dando continuità alla manovra offensiva. 12' Si fa vedere nuovamente la compagine emiliana con Magnanelli che esplode il destro da fuori ma la sfera termina in curva. 11' Abbiamo superato da poco il decimo minuto di gioco, la Sampdoria continua a comandare il match ma il Sassuolo dimostra di essere molto pericoloso in contropiede. 9' Sfida molto godibile al Ferraris, le due squadre giocano con intensità e qualità. 7' Sassuolo vicinissimo al vantaggio con Babacar che entra in area e calcia col destro ma la sfera termina alta di poco. 6' Cartellino giallo per Marlon, primo ammonito della partita. 5' E' la Sampdoria che fa la partita, il Sassuolo gioca di rimessa. 3' Le due squadre si stanno studiando ma i ritmi sono già buoni in questo avvio. 1' PARTITI! E' cominciata Sampdoria-Sassuolo! 20.29 Le squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento, tra poco si comincia. 20.18 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.06 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.45 Il Sassuolo scenderà in campo col 3-4-3 con il tridente offensivo composto da Berardi, Babacar e Djuricic. La Sampdoria si schiera col 4-3-1-2 con Ramirez a supporto del tandem composto da Defrel e Quagliarella. 19.33 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali dell'incontro. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Sampdoria-Sassuolo, incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. IL TABELLINO SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Bourabia, Di Francesco; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi RETI: AMMONIZIONI: Marlon, Di Francesco (SL), Andersen (SA) ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Luigi Ferraris

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione ligure che, prima della sosta, ha ottenuto una vittoria importante grazie ai tre punti conquistati a Bergamo. Quinta posizione in classifica per gli uomini di Giampaolo che hanno 15 punti. Dall’altra parte c’è la compagine emiliana che ha raccolto 13 punti in queste prime otto giornate. Calcio propositivo e tante idee per l’organico di De Zerbi che, però, è reduce da due sconfitte di fila contro Milan e Napoli.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Tonelli ed Andersen. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Linetty e Praet mezze ali mentre davanti Caprari a supporto del tandem offensivo composto da Defrel e Quagliarella.

QUI SASSUOLO – Gli emiliani dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Consigli tra i pali, reparto arretrato composto da Marlon, Magnani e Ferrari. A centrocampo Bourabia e Magnanelli in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Di Francesco. In attacco tridente composto da Berardi, Babacar e Djuricic.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A(202) e Sky Sport HD (251). Per gli abbonati sarà disponibile anche la visione in streaming attraverso la piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Sassuolo

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Caprari; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Belec, Colley, Ferrari, Rolando, Sala, Tavares, Barreto, Jankto, Vieira, Ramirez, Saponara, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Di Francesco; Berardi, Babacar, Djuricic. A disposizione: Pegolo, Adjapong, Dell’Orco, Lemos, Peluso, Sernicola, Locatelli, Sensi, Brignola, Matri. Allenatore:Roberto De Zerbi.

STADIO: Luigi Ferraris