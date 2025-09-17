San Marino Calcio-Termoli 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta San Marino Calcio-Termoli di Mercoledì 17 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D – Girone F

CATTOLICA – Mercoledì 17 settembre 2025 , alle ore 15:00 si disputa San Marino Calcio – Termoli , incontro valevole per il recupero della 1° giornata del campionato Serie D – Girone F . Sarà Damiano Volpi di L Spezia l’arbitro a dover dirigere questo incontro che si svolgerà presso lo stadio “Calbi” di Cattolica . Con lui ci saranno gli assistenti Lorenzo Tosello di Castelfranco Veneto ed Elia Betello di San dona’ di Piave .

I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il San Marino e ne quotano la vittoria a 2.20 mentre il pareggio è dato a 2.95 e la sconfitta a 3.10 . Il San Marino ha bagnato il suo esordio domenica scorsa con la sconfitta per 3-1 in trasferta con L’Aquila mentre il Termoli ha lasciato l’intera posta in palio con l’Ancona in casa. In entrambi gli incontri sono state tre le reti incassate . Sguardo all’attuale classifica di Serie D – Girone F dove L’Ostiamare guida la con 6 punti, in seconda posizione troviamo Notaresco, L’Aquila, Giulianova, Teramo e Vigor Senigallia a 4 .

Probabili formazioni

SAN MARINO CALCIO: Ajradinoski, Lecchi, Ale, Fabbri F., Pericolini, Useini, Maimone, Visconti, Tosi, Rizzi, Gasperoni. Allenatore: Malgrati

TERMOLI: Iannaccone, Tracchia, De Pace, Ceesay, Galdo, Romano, Colabella, Hysaj, Cancello, Biguzzi, Avolio. Allenatore: D’Adderio

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara San Marino Calcio – Termoli , valida per la giornata 1 del campionato Serie D – Girone F , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su TRSP sul canale 99 Abruzzo e Molise e su Facebook . Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.