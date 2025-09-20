Sarnese-Barletta 2-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Sarnese-Barletta di Sabato 20 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

SARNO – Sabato 20 settembre 2025, alle ore 16.00, allo Stadio Felice Squitieri, andrà in scena Sarnese-Barletta, match valido per la terza giornata del Girone H di Serie D.

La Sarnese, squadra con esperienza in Serie D, arriva alla sfida con il Barletta dopo un avvio di campionato positivo, con una vittoria esterna per 3-2 contro l’Afragolese, mostrando solidità difensiva e buona incisività in fase offensiva; alcune assenze o la gestione dei carichi di lavoro potrebbero complicare la gestione della partita, spingendo l’allenatore a fare affidamento sui giocatori più esperti per garantire equilibrio e copertura nelle zone nevralgiche del campo.

Dall’altra parte, il Barletta, reduce da due pareggi consecutivi per 1-1, arriva con l’obiettivo di sbloccarsi e migliorare la propria classifica, puntando su compattezza e organizzazione di gioco. Nonostante alcune difficoltà in fase realizzativa, la squadra pugliese cercherà di sfruttare velocità e spunti offensivi, mostrando determinazione e grinta per conquistare punti preziosi fuori casa.

Il match tra Sarnese e Barletta si preannuncia equilibrato, con un leggero vantaggio per i padroni di casa grazie al fattore campo e alla solidità mostrata finora. La partita potrebbe regalare momenti intensi, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni; i gol da entrambe le parti non sono da escludere, considerando la propensione offensiva della Sarnese e la voglia di reazione del Barletta.

Tabellino in tempo reale

Le formazioni ufficiali di Sarnese-Barletta

SARNESE: Petrone, Solaro, Virgilio, Silvestro, Lia, Bottalico, Santarpia, Ferrara, Mazzei, Addessi, Codraro. A disposizione: Pizzela, Velasquez, Carotenuto, Savor, Rossetti, Puca, Amato, Malvestuto, Mamona. Allenatore: Teore Grimaldi.

BARLETTA: Fernandes, Coccia, Cillo, Manetta, Di Jeva, Cancelli, Piarulli, Laringe, Da Silva, Fantacci, Lattanzio. A disposizione: Figliola, Telera, La Monica, Venanzio, Sasanelli, Dicuonzo, Belladonna, Dibenedetto, Misefari. Allenatore: Massimo Pizzulli.

L’arbitro

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Mario Leone della sezione di Avezzano, affiancato dagli assistenti Marco Palazzo proveniente da Campobasso e Benedetto Casale appartenente alla sezione di Formia, pronti a garantire ordine e correttezza durante la partita.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA SARNESE – Tra i pali ci sarà Cardelli, pronto a garantire sicurezza e reattività, mentre la difesa a quattro composta da D’Ancona, Brenna, Ampollini e Sartorelli dovrà mantenere compattezza e chiudere gli spazi agli attaccanti del Barletta. A centrocampo, Bellini, Sacchini e Della Latta avranno il compito di equilibrare la squadra, gestendo possesso palla e copertura centrale. In avanti, Gerardini, Ferronato e Benedetti rappresentano la principale fonte di pericolo offensivo, capaci di muoversi tra le linee e creare occasioni da gol sfruttando velocità e tecnica.

COME ARRIVA IL BARLETTA – Tra i pali ci sarà Fernandes, mentre la difesa a quattro composta da De Luca, Manetta, Bonnin e Misefari dovrà garantire ordine e attenzione agli inserimenti offensivi della Sarnese. A centrocampo, Piarulli, Guadalupi e Cancelli agiranno da perni centrali, bilanciando fase difensiva e costruzione del gioco, supportando le incursioni offensive. In avanti, Fantacci, Da Silva e Laringe rappresentano l’arma principale della squadra pugliese, pronti a sfruttare spazi, combinazioni e velocità per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Le probabili formazioni

SARNESE (4-3-3): Cardelli; D’Ancona, Brenna, Ampollini, Sartorelli; Bellini, Sacchini, Della Latta; Gerardini, Ferronato, Benedetti. Allenatore: Antonio Ferraro

BARLETTA (4-3-3): Fernandes; De Luca, Manetta, Bonnin, Misefari; Piarulli, Guadalupi, Cancelli; Fantacci, Da Silva, Laringe. Allenatore: Vincenzo Moncelli

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Sarnese e Barletta su Telesveva (canale 18 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.