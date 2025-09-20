Udinese-Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Milan di Sabato 20 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

UDINE – Sabato 20 settembre, alle ore 20:45, il Bluenergy Stadium di Udine sarà teatro di una sfida dal grande fascino tra Udinese e Milan, valida per la quarta giornata di Serie A 2025-2026.

I friulani di Kosta Runjaic e i rossoneri guidati da Max Allegri si affrontano con l’obiettivo comune di conquistare tre punti fondamentali per dare continuità al proprio cammino.

L’Udinese arriva all’appuntamento con il vento in poppa: sette punti in tre giornate, frutto delle vittorie contro Pisa e Milan (nella trasferta di San Siro), e del pareggio all’esordio. I bianconeri sono ancora imbattuti in campionato e vogliono sfruttare il fattore campo per confermare il buon momento. La squadra di Runjaic ha mostrato solidità, organizzazione e capacità di colpire nei momenti chiave, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi anche contro un avversario di alto profilo.

Il Milan si presenta a Udine con due successi consecutivi per 1-0, (contro Lecce e contro il Bologna) ottenuti con cinismo e compattezza. Nonostante l’assenza in panchina di Max Allegri, squalificato, i rossoneri puntano al terzo successo di fila per restare agganciati alle zone alte della classifica. La squadra ha dimostrato di saper soffrire e gestire i vantaggi, ma dovrà alzare il livello contro un’Udinese in forma e determinata.

La storia tra Udinese e Milan in Serie A è lunga e ricca di episodi: 100 confronti totali, con 45 vittorie rossonere, 36 pareggi e 19 successi friulani. L’ultimo incrocio, datato 11 aprile, ha visto il Milan imporsi con un netto 0-4 proprio al Bluenergy Stadium. Tuttavia, negli ultimi 17 incontri disputati in Friuli, l’Udinese ha saputo imporsi ben otto volte, segno che il campo di casa può rappresentare un ostacolo concreto per i rossoneri.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Scatragli e dal Quarto Ufficiale Di Marco, Al VAR ci sarà Meraviglia, AVAR Maresca. Il fischietto romano ha incrociato l’Udinese in 26 occasioni, con un bilancio equilibrato: 8 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte per i friulani. Con il Milan, invece, il bilancio è più favorevole: 18 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Doveri ha già diretto un Udinese-Milan nel 2023, conclusosi con il successo dei bianconeri per 3-1.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’UDINESE – Tra le assenze, pesano quelle di Bayo, Lovric e Padelli, mentre Okoye è squalificato. L’Udinese di Kosta Runjaic affida i pali a Sava, mentre la linea difensiva sarà composta da Bertola, Kristensen e Solet, chiamati a garantire solidità e copertura. Sulle fasce agiranno Ehizibue e Zemura, con il compito di accompagnare la manovra e ripiegare in fase difensiva. In mezzo al campo, Piotrowski, Karlstrom e Atta formeranno un terzetto di sostanza e dinamismo. In attacco, spazio a Davis e Bravo.

COME ARRIVA IL MILAN – Tra gli indisponibili figurano Jashari, Leao e Maignan, tre pedine importanti che non saranno della partita. Il Milan, guidato da Max Allegri, risponde con Terracciano tra i pali e una difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic, interpreti affidabili e abituati a gestire la pressione. Sulle corsie esterne ci saranno Saelemaekers ed Estupinan. A centrocampo, Loftus-Cheek, Modric e Rabiot, mentre in avanti la coppia formata da Gimenez e Pulisic avrà il compito di finalizzare e creare spazi.

Probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bravo. Allenatore: Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Sky Sport Calcio (canale 202 satellite), Sky Sport 4K (canale 214 satellite), Sky Sport (canale 251 satellite).con streaming su SkyGo e NOW.

