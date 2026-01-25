Savoia-Enna 2-2: diretta live e risultato finale | Serie D

Diretta Savoia-Enna di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

TORRE ANNUNZIATA – Domenica 25 gennaio, alle ore 15:00, allo stadio Comunale “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata, andrà in scena Savoia-Enna, match valido per la ventunesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. La prossima giornata potrebbe rivelarsi decisiva: per il Savoia sarà fondamentale conquistare l’intera posta in palio tra le mura amiche, ma altrettanto importante sarà osservare l’esito dello scontro diretto tra Nuova Igea Virtus e Atletico Palermo, che potrebbe ridisegnare gli equilibri in vetta.

Amichevole di lusso per il Savoia, che ha disputato un allenamento congiunto con il Napoli nel ritiro di Castel Volturno. Gli uomini di mister Catalano hanno così potuto preparare la prossima sfida di campionato contro l’Enna, con un test particolarmente impegnativo.Un momento di soddisfazione, anche se l’attenzione dello staff e della squadra è tutta rivolta all’impegno di domenica al Giraud.I biancoscudati, forti del successo per 3-0 ottenuto nella gara d’andata, vogliono ripetersi davanti al proprio pubblico per continuare la corsa al vertice della classifica.

Gli ennesi arrivano all’appuntamento di Torre Annunziata dopo la sospensione per nebbia della gara di domenica scorsa contro il Vigor Lamezia al “Gaeta”, interrotta con l’Enna sotto di due reti. I restanti 40 minuti del match verranno recuperati il prossimo 4 febbraio, ma intanto la testa è già rivolta a una trasferta che può rappresentare una chiave importante in ottica campionato. Alla vigilia del match, il tecnico Passiatore ha espresso fiducia nelle possibilità della sua squadra: «Sulla carta sembra una gara difficile, ma il calcio non è una scienza esatta. Ci sono valori emotivi che possono fare la differenza. Dobbiamo andare avanti con la massima continuità. Affronteremo una squadra che predilige giocare a calcio come noi, ci sarà un bel terreno di gioco e questo favorirà lo spettacolo. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e offrire una bella prestazione. Vogliamo fare la prestazione e portare a casa punti. L’autostima cresce anche attraverso match di questo tipo se fatti bene».

Tabellino

Reti: al 5′ pt Tchaouna (Enna), al 26′ pt Tchaouna (Enna), al 42′ st Guida (Savoia), al 48′ st Guida (Savoia)

Le formazioni ufficiali di Savoia-Enna

SAVOIA: Sciammarella ’06, Frasson, Checa, Vaccaro, Schiavi (K), Ledesma, Pisacane ’06, Esposito ’07, Umbaca, Guida (VK), Reis. A disposizione: De Lorenzo, Bitonto, Meola, Muñoz, Forte, Cadili, Sellaf, Carlini, Fiasco

ENNA: –

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luca Pasqualini di Macerata – Bra, coadiuvato dagli assistenti Flavio Pisu di Oristano e Pietro Tinelli di Treviglio

La presentazione del match

COME ARRIVA IL SAVOIA – Il Savoia si schiera con il 3-5-2 puntando su solidità ed equilibrio: De Lorenzo tra i pali, difesa a tre compatta e centrocampo folto per garantire intensità e copertura. Sugli esterni Vaccaro e Umbaca assicurano spinta, mentre in attacco la coppia Meola–Favetta è chiamata a dare concretezza. Catalano sceglie una squadra organizzata e combattiva.

COME ARRIVA L’ENNA – L’Enna si presenta con il 4-3-3 puntando su dinamismo e intensità: Loliva tra i pali, difesa a quattro compatta e centrocampo a tre per garantire equilibrio e ritmo. In avanti il tridente Lias Montero–Diaz Garcia–Bamba assicura velocità e profondità. Passiatore sceglie una formazione propositiva.

Le probabili formazioni

SAVOIA (3-5-2): De Lorenzo; Frasson, Checa, Cadili; Vaccaro, Ledesma, Pisacane, Fiasco; Umbaca, Meola; Favetta. Allenatore: Catalano.

ENNA (4-3-3): Loliva, Di Modugno, Zerillo, Occhiuto, Spina, Tchaouna, Distratto, Dadic, Lias Montero, Diaz Garcia, Bamba. Allenatore: Passiatore.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Savoia-Enna, valida per la ventunesima giornata di Serie D, girone I, la gara non verrà trasmessa in diretta TV e streaming.