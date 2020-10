Schalke 04 – Stoccarda 1-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Schalke 04 – Stoccarda del 30 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Bundesliga

GELSENKIRCHEN – Stasera, venerdì 30 ottobre, alla Veltins – Arena, si giocherà Schalke – Stoccarda, anticipo della sesta giornata del massimo campionato tedesco; calcio di inizio previsto per le ore 20.30.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SCHALKE 04-STOCCARDA 1-0 37' Il direttore di gara estrae il giallo a Gonzalo Castro 30' Attenzione! Rete di Malick Thiaw bravo a realizzare con un tocco di testa, assist di Amine Harit. Adesso siamo sul risultato di 1 a 0 1' L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Schalke 04 e Stoccarda!

Si gioca Schalke 04 - Stoccarda, siamo pronti a commentare la partita in diretta SCHALKE 04: Frederik Rønnow; Kilian Ludewig, Matija Nastasić, Bastian Oczipka, Salif Sané, Malick Thiaw, Mascarell, Amine Harit, Can Bozdogan, Mark Uth, Gonçalo Paciência. A disposizione: Michael Langer, Hamza Mendyl, Benjamin Stambouli, Nabil Bentaleb, Alessandro Schöpf, Benito Raman, Vedad Ibišević, Rabbi Matondo, Steven Skrzybski. Allenatore: Manuel Baum.



STOCCARDA: Gregor Kobel; Wataru Endo, Marc Oliver Kempf, Pascal Stenzel, Borna Sosa, Tanguy Coulibaly, Gonzalo Castro, Atakan Karazor, Orel Mangala, Mateo Klimowicz, Saša Kalajdžić. A disposizione: Fabian Bredlow, Waldemar Anton, Marcin Kamiński, Daniel Didavi, Darko Churlinov, Philipp Förster, Philipp Klement, Silas Wamangituka, Nicolás González. Allenatore: Pellegrino Matarazzo.



Reti: al 30' pt Malick Thiaw.



La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla pesante sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Dortmund e in classifica sono penultimi con un solo punto, nonostante l’esonero dell’allenatore Wagner. A quota 8 il neopromosso Stoccarda, quinto a pari merito con Monchengladbach, Brema e Francoforte e reduce dal pareggio per 1-1 contro il Colonia. La gara si disputerà con un numero limitato di spettatori in osservanza della normativa contenente le disposizioni anti-Covid.

QUI SCHALKE – Baum potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Ronnow tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Sané, Nastastic e ai lati da Ludewig e Oczipka;. In mezzo al campo Mascarell e Bozdogan. Sulla trequarti Harit, Uth, Raman, di supporto all’unica punta Paciencia.

QUI STOCCARDA – Probabile modulo 3-4-1-2 per la squadra allenata da Matarazzo con Kobel in porta e retroguardia formata da Stenzel, Karazor e Kempf. Centrocampo formato dalla coppia centrale Mangala, Endo mentre Gonzalez e Coulibaly saranno sulle fasce laterali. Sulla trequarti Didavi, di supporto alla coppia di attacco formata da Castro e Kalajdzic .

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Schalke – Stoccarda, valido per la sesta giornata di Bundesliga, sarà trasmesso in diretta su SKY SPORT UNO. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche da smartphone, tablet o PC dopo aver scaricato gratuitamente la App SkyGo.

Le probabili formazioni di Schalke – Stoccarda

SCHALKE (4-2-3-1): Ronnow; Ludewig, Sané, Nastastic, Oczipka; Mascarell, Bozdogan; Harit, Uth, Raman; Paciencia. Allenatore: Baum.

STOCCARDA (3-4-2-1): Kobel; Stenzel, Karazor, Kempf; Gonzalez, Mangala, Endo, Coulibaly; Didavi, Castro; Kalajdzic. Allenatore: Matarazzo.

STADIO: Veltins – Arena di Gelsenkirchen