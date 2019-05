Seria A 2018/2019 – La presentazione dell’ultima giornata

Tutto il programma della trentottesima giornata di Seria A. Tra Champions e salvezza saranno 90 minuti di fuoco. Sono ancora 7 le squadre che aspettano di sapere il loro destino

MILANO – Ci stiamo avvicinando, ad ampie falcate, all’epilogo della Serie A 2018/2019. La Juventus è già campione d’Italia da un pezzo, mentre il Napoli è già sicuro del suo posto in Champions più o meno da quando la Juventus ha vinto lo scudetto. In coda, dopo un’annata disastrosa, troviamo il Chievo con i suoi 16 punti (ha anche una penalizzazione di 3 punti) e il Frosinone. Queste due squadre si troveranno di fronte l’una contro l’altre e apriranno l’ultima giornata del nostro campionato sabato alle 18. La lotta per la salvezza è invece un fiume in piena di emozioni: il Genoa, che occupa la 18a posizione, andrà all’Artemio Franchi di Firenze dove troverà la Fiorentina. I viola hanno solo 3 punti di vantaggio dai rossoblu e, in caso di arrivo pari punti con la squadra genoana sarebbero proprio i toscani a retrocedere.

La Fiorentina però, pur perdendo, potrebbe salvarsi nel caso in cui l’Empoli non facesse bottino pieno a San Siro contro l’Inter. I nerazzurri sono impegnati nella lotta Champions con Milan, Atalanta e Roma (a cui serve un miracolo). Tra queste squadre citate, i ragazzi di Spalletti saranno gli unici a giocarsela contro un’avversario che ancora deve raggiungere il proprio obbiettivo. Il Milan andrà a Ferrara contro la Spal, mentre l’Atalanta sarà impegnata contro il Sassuolo a Reggio Emilia( anche se giocherà in casa). Il discorso della Roma è molto più complesso, oltre a dover sperare che perdano tutte e tre le squadre che la precedono, dovrà vincere con 5 gol di scarto contro il Parma per poter sperare nell’accesso alla prossima Champions League.

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA SERIE A

Sabato 25 ore 18

Frosinone – Chievo

Sabato 25 ore 20.30

Bologna – Napoli

Domenica 26 ore 15

Torino – Lazio

Domenica 26 ore 18

Sampdoria – Juventus

Domenica 26 ore 20.30

Fiorentina – Genoa

Roma – Parma

Inter – Empoli

Spal – Milan

Atalanta – Sassuolo

Cagliari – Udinese

CLASSIFICA: Juventus 90, Napoli 79, Atalanta 66, Inter 66, Milan 65, Roma 63, Torino 60, Lazio 59, Sampdoria 50, Sassuolo 43, Spal 42, Bologna 41, Cagliari 41, Fiorentina 40, Udinese 40, Empoli 38, Genoa 37, Frosinone 24, Chievo 16.