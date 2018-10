Si apre con Torino – Frosinone l’ottava giornata. Juventus a Udine con il ballottaggio Dybala – Bernardeschi. Chiude il turno SPAL – Inter con Icardi dal primo minuto, spazio per Martinez?

TORINO – La partita Torino – Frosinone è l’anticipo dell’ottava giornata di campionato. Si gioca venerdì 5 ottobre alle ore 20:30. In primo piano la sfida di domenica ore 15 tra la Lazio in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta in Europa League e una Fiorentina che non sa più fermarsi dopo il successo casalingo anche contro l’Atalanta della scorsa domenica. La Juventus giocherà a Udine mentre impegno casalingo del Napoli con il Sassuolo. Chiude il turno SPAL – Inter domenica sera alle 20:30.

8° SERIE A, le probabili formazioni

Torino – Frosinone

Mazzarri deve fare a meno di De Silvestri, quindi spazio sulle fasce sia a Aina che a Berenguer. Altro assente potrebbe essere Baselli per far spazio a Soriano dietro le punte Belotti e Zaza che dopo la rete a Verona potrebbe essersi conquistato una chance a discapito di Iago Falque. Il Frosinone risponde con Krajnc al posto dell’infortunato Capuano; a centrocampo favorito Cassata su Soddimo mentre in avanti chance del primo minuto per Ciofani con Perica che dovrebbe accomodarsi in panchina.

Cagliari – Bologna

Indisponibili quasi sicuramente Klavan e Lykoggiannis, il tecnico della squadra sarda sembra intenzionato a inserire Pisacane nella difesa a 4. Centrocampo tutto confermato con Castro che rientra dal primo minuto mentre in avanti Joao Pedro favorito su Ionita così come Sau su Farias. Nel Bologna alcuni ballottaggi: in difesa Calabresi preferito ancora a Gonzalez mentre a centrocampo Pulgar si lotta una maglia con Svanberg, positivo nelle sue ultime uscita. Rischia sulla fascia Dijks a favore di Krejci mentre in avanti Santander con Falcinelli di punta.

Udinese – Juventus

Un paio di dubbi da sciogliere per i friulani con Behrami che dovrebbe essere nuovamente preferito a Barak mentre in avanti Pussetto si dovrebbe guadagnare una maglia da titolare al posto di Machis. Allegri deve rinunciare a Khedira e Rugani con Bonucci che portebbe lasciare il posto a Benatia. A centrocampo Pjanic favorito su Bentancur mentre in avanti resta il dubbio Dybala o Bernardeschi, possibile staffetta tra i due.

Empoli – Roma

Sulla via del pieno recupero Acquah ma dovrebbe essergli preferito Bennacer. Con lui Capezzi a centrocampo mentre in avanti c’è La Gumina con Caputo. Di Francesco deve sciogliere dei nodi in difesa con Manolas che ha smaltito l’influenza ma con Kolarov in dubbio per un problema al piede. Pronto Santon o Luca Pellegrini. Out Pastore, favorito Cristante su De Rossi. In avanti Under e El Shaarawy affiancheranno Dzkeo.

Genoa – Parma

Ballardini dovrebbe rinunciare a Biraschi per un problema alla mano, al suo posto Gunter. Centrocampo con Sandro in cabina di regia mentre Pandev trequartista dietro Kouamé – Piatek. Problemi di formazione per D’Aversa: out Dimarco con Dezi, Gervinho mentre Inglese potrebbe essere recuperato in extremis per la panchina. In difesa Gagliolo dovrebbe recuperare. Pronti in avanti Ciciretti e Ceravolo.

Atalanta – Sampdoria

Rientra Masiello e grande lotta per due maglie ci sono Hateboer, Castagne e Gosens. A centrocampo Rigoni favorito su Pasalic con Zapata che affiancherà Gomez in avanti. Panchina per Ilicic. Samp con Tonelli recuperato ma che potrebbe far spazio a Colley. Ancora out Saponara c’è Caprari che insidia Ramirez per una maglia mentre Barreto è in vantaggio su Linetty.

Lazio – Fiorentina

Nel 3-5-1-1 di Inzaghi un paio di dubbi a partire dalla difesa con Radu che recupera e dovrebbe prendere il posto di Wallace, ieri in ombra come tutta la difesa biancoceleste. Luiz Felipe rischia il posto con Caceres mentre in avanti dovrebbe partire Correa viste la condizioni non ancora ottimali di Luis Alberto. Soliti ballottaggi tra i viola con Gerson in vantaggio su Fernandes mentre Benassi, recuperato, dovrebbe essere regolarmente in campo. Nel tridente favorito Pjaca su Eysseric.

Milan – ChievoVerona

Ancora out Caldara, dubbi per gli esterni con Calabria e Rodriguez favoriti su Abate e Laxalt. In avanti si rivedere Higuain dopo l’assenza di due turni. D’Anna prova la carta Leris che è apparso tra i più positivi delle ultime giornate. Presenza favorita dall’assenza di Giaccherini. Dubbi anche per Cacciatore e Obi con Depaoli e Hetemaj tra i titolari.

Napoli – Sassuolo

Fermo per squalifica Mario Rui, Ancelotti ha il dubbio al centro della difesa tra Albiol e Maksimovic mentre Malcuit pronto sulla fascia. A centrocampo possibile arretramento di Callejon e turno di riposo per Hasmik con Diawara che dovrebbe essere confermato. In avanti nuovo ballottaggio Mertens – Milik con il primo favorito. De Zerbi ha il dubbio Duncan a centrocampo con Sensi che dovrebbe partire titolare. In difesa Marlon più che Magnani mentre in avanti possibile nuova panchina per Babacar a favore di Di Francesco.

SPAL – Inter

Assente Kurtic ci sarà Valoti a centrocampo con Vicari favorito in difesa su Simic. In avanti Semplici sembra intenzionato a non cambiare con Petagna nuovamente favorito su Paloschi. Qualche dubbio per Spalletti che potrebbe tenere a riposo sia De Vrij che Nainggolan. Anche Politano dovrebbe rifiatare a favore di Candreva mentre gli altri due posti potrebbero essere presi da Miranda e Lautaro Martinez che potrebbe così tornare a giocare dietro Icardi.