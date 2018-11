Serie A 2018-2019, 13° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 13° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – La tredicesima giornata del Campionato di Serie A 2018/2019 si gioca tra il 23 e il 25 novembre.

Si comincia sabato con gli anticipi per Roma, Juventus e Inter. Alle ore 15 i giallorossi, dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, fanno visita al’Udinese, che proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Empoli Alle ore 18 la capolista Juventus riceve la Spal con l’obiettivo di tenere il Napoli a distanza: al momento le due squadre sono separate da 6 lunghezze. In serata l’Inter, desiderosa di riscattare immediatamente la sconfitta di Bergamo, affronta a San Siro il Frosinone, che nel turno prima della sosta ha pareggiato in casa contro la Fiorentina.

Nel lunch match domenicale derby emiliano tra Parma e Sassuolo. I ducali provengono dalla vittoria conquistata sul campo del Torino mentre i neroversi dono reduci dal pareggio casalingo contro la Lazio. Alle ore 15 altre tre gare. Bologna e Fiorentina, reduci entrambe da un pari, si sfidano al Dall’Ara; l’Empoli ospita un’Atalanta in costante ascesa mentre il Napoli vuole i tre punti contro il Chievo. Alle ore 18 big match di giornata tra Lazio e Milan e alle ore 20.30 derby della Lanterna numero 117 tra Genoa e Sampdoria: entrambe le squadre provengono da una sconfitta, rispettivamente in casa contro il Napoli e all’Olimpico contro la Roma.

Chiude il programma il Monday Night tra Cagliari, che proviene dal pari in casa della Spal e il Torino, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Parma.

Serie A, 13a giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Sabato 24 novembre

15.00

Udinese – Roma

18.00

Juventus – Spal

21.00

Inter – Frosinone

Domenica 25 novembre

12.30

Parma – Sassuolo

15.00

Bologna – Fiorentina

Empoli – Atalanta

Napoli – ChievoVerona

18.00

Lazio – Milan

20.30

Genoa – Sampdoria

Lunedì 26 novembre

20.30

Cagliari – Torino