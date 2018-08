Serie A 2018/2019 – Il resoconto del calciomercato estivo

Il riepilogo della sessione di calciomercato estiva, terminata ieri. Tutti gli acquisti e le cessioni delle venti squadre del campionato italiano.

MILANO – Nella giornata di ieri, presso l’Hotel Meliá di Milano, si è ufficialmente conclusa la sessione estiva di calciomercato per le venti squadre della Serie A, il massimo campionato italiano. A differenza degli altri anni, infatti, il calciomercato estivo si è concluso con oltre dieci giorni d’anticipo in modo tale da farlo combaciare con l’inizio del campionato, che parte oggi con il match tra Chievo e Juventus in programma alle ore 18:00.

Di seguito sono riportate tutte le operazioni, tra acquisti e cessioni, delle venti squadre di Serie A:

ATALANTA

Acquisti: Adnan (c, Udinese), Bettella (d, Inter), Reca (d, Wisla Plock), Pasalic (c, Spartak Mosca), Rigoni (a, Zenit), Tumminello (a, Crotone), Varnier (d, Cittadella), Zapata (a, Sampdoria).

Cessioni: Bastoni (d, Parma), Caldara (d, Milan), Capone (a, Pescara), Cristante (c, Roma), D’Alessandro (c, Udinese), Haas (c, Palermo), Petagna (a, Spal), João Schmidt (c, Rio Ave), Spinazzola (d, Juventus), Rizzo (a, Foggia).

BOLOGNA

Acquisti: Calabresi (d, Foggia), Danilo (d, Udinese), Dijks (d, Ajax), Falcinelli (a, Fiorentina), Mattiello (c, SPAL), Nehuén Paz (d, Lanús), Santander (a, FC Copenhagen), Skorupski (p, Roma), Svanberg (c, Malmö).

Cessioni: Crisetig (c, Frosinone), Di Francesco (a, Sassuolo), Krafth (d, Amiens), Masina (d, Watford), Mirante (p, Roma), Romagnoli (d, Brescia), Verdi (a, Napoli).

CAGLIARI

Acquisti: Bradaric (c, Rijeka), Castro (c, Chievo), Cerri (a, Perugia), Klavan (d, Liverpool), Srna (d, Shakhtar Donetsk).

Cessioni: Caligara (c, Olbia), Capuano (d, Frosinone), Castán (d, Vasco da Gama), Ceter (a, Olbia), Deiola (c, Parma), Giannetti (a, Livorno), Miangue (d, Standard Liegi).

CHIEVO VERONA

Acquisti: Barba (d, Sporting Gijon), Burruchaga (a, River Plate), Djordjevic (a, Lazio), Fabbro (a, Bassano), Obi (c, Torino), Rossettini (d, Genoa), Semper (p, Lokomotiva Zagabria).

Cessioni: Bastien (c, Standard Liegi), Castro (c, Cagliari), Dainelli (d, Livorno), Garritano (a, Cosenza), Gobbi (d, Parma), Inglese (a, Parma).

EMPOLI

Acquisti: Acquah (c, Torino), Antonelli (d, Milan), Capezzi (c, Sampdoria), Fulignati (p, Cesena), La Gumina (a, Palermo), Marcjanik (d, Arka Gdynia), Mraz (a, MSK Zilina), Rasmussen (d, Rosenborg), Silvestre (d, Sampdoria), Uçan (a, Roma)

Cessioni: Donnarumma (a, Brescia), Giacomel (p, Virtus Verona), Tchanturia (a, Senglea Athletic)

FIORENTINA

Acquisti: Ceccherini (d, Crotone), Edimilson Fernandes (c, West Ham), Gerson (c, Roma), Hancko (d, MSK Zilina), Lafont (p, Tolosa), Mirallas (a, Everton), Nörgaard (c, Bröndby), Pjaca (a, Schalke 04).

Cessioni: Badelj (c, Lazio), Bruno Gaspar (d, Sporting Lisbona), Falcinelli (a, Bologna), Gil Dias (a, Nottingham Forest), Lo Faso (p, Palermo), Petkov (d, Ternana), Saponara (c, Sampdoria), Sportiello (p, Frosinone), Venuti (d, Lecce).

FROSINONE

Acquisti: Ardaiz (a, Chiasso), Campbell (a, Arsenal), Capuano (d, Cagliari), Cassata (c, Sassuolo), Crisetig (c, Bologna), Ghiglione (d, Pro Vercelli), Goldaniga (d, Sassuolo), Hallfredsson (c, Udinese), Iacobucci (p, Virtus Entella), Molinaro (d, Torino), Perica (a, Udinese), Pinamonti (a, Inter), Sportiello (p, Fiorentina), Salamon (d, SPAL), Vloet (a, NAC Breda), Zampano (d, Pescara).

Cessioni: M. Ciofani (d, Pescara), Citro (a, Venezia), Crivello (d, Spezia), Frara (c, ritiro), Koné (c, BB Erzurumspor), Terranova (d, Cremonese), Vigorito (p, Lecce), Zappino (p, ritiro).

GENOA

Acquisti: Callegari (c, Psg), Criscito (d, Zenit), Dalmonte (a, Cesena), Favilli (a, Ascoli), Günter (d, Galatasaray), Kouamé (a, Cittadella), Lakicevic (d, Vojvodina Novi Sad), Lisandro Lopez (d, Inter), Marchetti (p, Lazio), Mazzitelli (c, Sassuolo), Piatek (a, Cracovia Kraków), Radu (p, Avellino), Rolon (c, Malaga), Romulo (c, Hellas Verona), Sandro (c, Benevento), Vodisek (p, NK Olimpia Lubiana).

Cessioni: Carillo (d, Brescia), El Yamiq (d, Perugia), Galabinov (a, Spezia), Izzo (d, Torino), Lamanna (p, Spezia), Laxalt (c, Milan), Migliore (d, Cremonese), Ninkovic (c, Ascoli), Perin (p, Juventus), Rossettini (d, Chievo), Rigoni (c, Parma), Salcedo (a, Inter), Spinelli (a, Crotone), Zima (p, Livorno).

INTER

Acquisti: Asamoah (d, Juventus), De Vrij (d, Lazio), Keita Baldé (a, Monaco), Lautaro Martinez (a, Racing), Nainggolan (c, Roma), Politano (a, Sassuolo), Salcedo (a, Genoa), Vrsaljko (d, Atletico Madrid). Cessioni: Bastoni (d, Parma), Bettella (d, Atalanta), Biabiany (a, Parma), Cancelo (d, Juventus), Dimarco (d, Parma), Éder (a, Jangsu Suning), Emmers (c, Cremonese), Lisandro Lopez (d, Genoa), Odgaard (a, Sassuolo), Pinamonti (a, Frosinone), Santon (d, Roma), Zaniolo (c, Roma).

JUVENTUS

Acquisti: Bonucci (d, Milan), Cancelo (d, Inter), Cristiano Ronaldo (a, Real Madrid), Emre Can (c, Liverpool), Perin (p, Genoa), Spinazzola (c, Atalanta).

Cessioni: Asamoah (d, Inter), Buffon (p, Psg), Clemenza (a, Padova), Higuain (a, Milan), Höwedes (d, Lokomotiv Mosca), Lichtsteiner (d, Arsenal), Marchisio (c, svincolato), Sturaro (c, Sporting Lisbona), Vogliacco (d, Padova).

LAZIO

Acquisti: Acerbi (d, Sassuolo), Badelj (c, Fiorentina), Berisha (c, Salisburgo), Correa (a, Siviglia),

Durmisi (d, Betis), Proto (p, Olympiakos).

Cessioni: André Anderson (c, Salernitana), D. Anderson (d, Salernitana), Crecco (c, Pescara), De Vrij (d, Inter), Di Gennaro (c, Salernitana), Djordjevic (a, Chievo), Felipe Anderson (c, West Ham), Marchetti (p, Genoa), Nani (a, Valencia).

MILAN

Acquisti: Bakayoko (c, Chelsea), Caldara (d, Juventus), Castillejo (a, Villarreal), Halilovic (c, Amburgo), Higuain (a, Juventus), Laxalt (d, Genoa), Reina (p, Napoli), Strinic (d, Sampdoria).

Cessioni: André Silva (a, Siviglia), Antonelli (d, Empoli), Bacca (a, Villarreal), Bonucci (d, Juventus), Felicioli (c, Perugia), Gustavo Gomez (d, Palmeiras), Kalinic (a, Atletico Madrid), Vergara (d, Olbia).

NAPOLI

Acquisti: Fabian Ruiz (c, Betis Siviglia), Karnezis (p, Udinese), Malcuit (d, Lille), Meret (p, Udinese), Ospina (p, Arsenal), Younes (a, Ajax), Verdi (a, Bologna).

Cessioni: Leandrinho (a, Atletico Mineiro), Maggio (d, Benevento), Rafael (p, Sampdoria), Reina (p, Milan), Sepe (p, Parma), Tonelli (d, Sampdoria).

PARMA

Acquisti: Bastoni (d, Atalanta), Biabiany (a, Sparta Praga), Bruno Alves (d, Rangers), Deiola (c, Cagliari), Dimarco (d, Sion), Gervinho (a, Hebei Fortune), Gobbi (d, Chievo), Grassi (c, SPAL), Inglese (a, Chievo), Rigoni (c, Genoa), Sepe (p, Napoli), Sprocati (a, Salernitana), Stulac (c, Venezia).

Cessioni: Galano (a, Foggia), Insigne (a, Benevento), Mazzocchi (d, Perugia), Scavone (c, Lecce).

ROMA

Acquisti: Bianda (d, Lens), Coric (c, Dinamo Zagabria), Cristante (c, Atalanta), Fuzato (p, Palmeiras), Kluivert (a, Ajax), Marcano (d, Porto), Mirante (p, Bologna), Nzonzi (c, Siviglia), Olsen (p, Copenhagen), Pastore (c, Psg), Santon (d, Inter), Zaniolo (c, Inter).

Cessioni: Alisson (p, Liverpool), Bruno Peres (d, San Paolo), Defrel (a, Sampdoria), Gerson (c, Fiorentina), Lobont (p, svincolato), Mendez (a, Karpaty Lviv), Nainggolan (c, Inter), Ponce (a, AEK Atene), Soleri (a, Almere), Skorupski (p, Bologna),

SAMPDORIA

Acquisti: Audero (p, Venezia), Colley (d, Genk), Defrel (a, Roma), Ekdal (c, Amburgo), Ferrari (d, Hellas Verona), Jankto (c, Udinese), Tavares (d, San Paolo), Peters (c, Club Bruges), Rafael (p, Napoli), Ronaldo Vieira (c, Leeds), Saponara (c, Fiorentina), Tonelli (d, Napoli).

Cessioni: Alvarez (c, svincolato), Capezzi (c, Empoli), Ferrari (d, Sassuolo), Ponce (a, Anzhi), Silvestre (d, Empoli), Strinic (d, Milan), Torreira (c, Arsenal), Viviano (p, Sporting Lisbona), Verre (c, Perugia), Zapata (a, Atalanta).

SASSUOLO

Acquisti: Boateng (c, Eintracht Francoforte), Boga (c, Chelsea), Bourabia (c, Konyaspor), Brignola (a, Benevento), Djuricic (c, svinc), Di Francesco (a, Bologna), Marlon (d, Barcellona), Odgaard (a, Inter).

Cessioni: Bandinelli (c, Benevento), Cassata (c, Frosinone), Frattesi (c, Ascoli), Goldaniga (d, Frosinone), Letschert (d, Utrecht), Mazzitelli (c, Genoa), Missiroli (c, Spal), Politano (a, Inter), Ragusa (a, Verona), Ricci (a, Benevento).

SPAL

Acquisti: Bonifazi (d, Torino), Dickmann (d, Novara), Djourou (d, Antalyaspor), Fares (d, Verona), Gomis (p, svincolato), Milinkovic-Savic (p, Torino), Missiroli (c, Sassuolo), Moncini (a, Cesena), Petagna (a, Atalanta), Valdifiori (c, Torino), Valoti (c, Hellas Verona).

Cessioni: Borriello (a, svincolato), Cremonesi (d, Perugia), Grassi (c, Parma), Konate (d, FC Cincinnati), Mattiello (c, Bologna), Salamon (d, Frosinone), Vaisanen (d, Crotone).

TORINO

Acquisti: Bremer (d, Atletico Mineiro), Damascan (a, Sheriff Tiraspol), Djidji (d, Nantes), Izzo (d, Genoa), Meité (c, Monaco), Ola Aina (d, Chelsea), Soriano (c, Villarreal), Zaza (a, Valencia)

Cessioni: Acquah (c, Empoli), Barreca (d, Monaco), Bonifazi (d, Spal), Boyé (a, AEK Atene), Milinkovic-Savic (p, Spal), Molinaro (d, Frosinone), Obi (c, Chievo), Valdifiori (c, SPAL).

UDINESE

Acquisti: D’Alessandro (c, Atalanta), Ekong (d, Bursaspor), Mandragora (c, Crotone), Musso (p, Racing Avellaneda), Opoku (d, Club Africain), Pussetto (a, Huracan), Teodorczyk (a, Anderlecht), Ter Avest (d, Twente), Vizeu (a, Flamengo).

Cessioni: Adnan (c, Atalanta), Bizzarri (p, Foggia), Danilo (d, Bologna), Hallfredsson (c, Frosinone), Jankto (c, Sampdoria), Lucas Evangelista (c. Nantes), Maxi Lopez (a, svincolato), Perica (a, Frosinone), Widmer (d, Basilea).