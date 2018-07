Serie A – La Roma chiude per Olsen, Inter su Hector Herrera

Il punto sul calciomercato delle big di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

ROMA – Robin Olsen sarà un nuovo giocatore della Roma. Trattativa chiusa per il portiere della Nazionale Svedese che questa sera sbarcherà all’aeroporto di Ciampino con un jet privato. L’ormai ex numero uno del Copenaghen costerà 12 milioni di euro ai capitolini e dovrà raccogliere la pesante eredità lasciata da Alisson, trasferitosi a Liverpool divenendo il portiere più pagato della storia del calcio. Ore calde in casa Roma anche per quanto riguarda il classe ’97 Malcom del Bordeaux, con cui i giallorossi hanno già trovato l’accordo sulla base di 35 milioni di euro oltre a quello col giocatore. Da limare alcuni dettagli relativi ai bonus, poi potrà arrivare alla corte di Eusebio di Francesco.

L’Inter continua il casting per il centrocampista. In attesa della chiusura con l’Atletico Madrid per Sime Vrsaljko, Ausilio è al lavoro per consegnare a Spalletti l’ultimo tassello per il suo centrocampo. Dopo l’interesse emerso nei giorni scorsi per Arturo Vidal, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Hector Herrera, centrocampista classe ’90 del Porto e vecchio obiettivo di alcuni club italiani come Roma e Napoli. Il messicano, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha un prezzo di circa 20 milioni di euro e rappresenterebbe l’alternativa più economica ai due pezzi pregiati Vidal e Kovacic, garantendo solidità alla mediana nerazzurra.

Novità importante per quanto riguarda Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato da Premium Sport la Juventus sta prendendo in grande considerazione la cessione del centrocampista bosniaco, sul quale è forte l’interessamento di Manchester City e Chelsea. I bianconeri sarebbero disposti a cederlo per una cifra molto vicina ai 100 milioni di euro, per poi far partire l’assalto a Milinkovic-Savic e per il quale Lotito ne chiede circa 150. Più complicato Pogba, che ha un ingaggio troppo oneroso.