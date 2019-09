Serie A, decisioni del giudice sportivo dopo la 2° giornata

Una giornata di squalifica al centrocampista doriano Vieira, nessun provvedimento verso il cagliaritano Pellegrini. Multata la società del Bologna di 2mila euro

MILANO – Al termine della seconda giornata del campionato di Serie A che si è svolta il 30-31 agosto e 1° settembre il Giudice sportivo ha assunto le decisioni che riportiamo di seguito. Per le società prevista una multa di 2mila euro alla società del Bologna mentre per i calciatori stabilita una giornata di squalifica per Vieira della Sampdoria. Andiamo a vedere di seguito i dettagli.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 46° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

CEPPITELLI Luca (Cagliari): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

QUAGLIARELLA Fabio (Sampdoria): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

IMMOBILE Ciro (Lazio)

MATUIDI Blaise (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ACERBI Francesco (Lazio)

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma)

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

DESSENA Daniele (Brescia)

FLORENZI Alessandro (Roma)

ROMERO Cristian (Genoa)

PRIMA SANZIONE

ASAMOAH Kwadwo (Internazionale)

BERENGUER REMIRO Alejandro (Torino)

BISOLI Dimitri (Brescia)

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

CALABRIA Davide (Milan)

CAPRARI Gianluca (Sampdoria)

CISTANA Andrea (Brescia)

COLLEY Omar (Sampdoria)

COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus)

CRISCITO Domenico (Genoa)

DI LORENZO Giovanni (Napoli)

DOS SANTOS Igor Julio (Spal)

DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)

ELJIF Elmas (Napoli)

GHOULAM Faouzi (Napoli)

GRASSI Alberto (Parma)

GUNTER Koray (Hellas Verona)

HATEBOER Hans (Atalanta)

IONITA Artur (Cagliari)

KUMBULLA Marash (Hellas Verona)

LARANGEIRA Danilo (Bologna)

LAXALT SUAREZ Diego Sebastian (Torino)

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)

MAJER Zan (Lecce)

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna)

MISSIROLI Simone (Spal)

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari)

PISACANE Fabio (Cagliari)

RADU Stefanel Daniel (Lazio)

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)

ROSSETTINI Luca (Lecce)

SANTON Davide (Roma)

TEODORCZYK Lukasz (Udinese)

TONALI Sandro (Brescia)

VALENTE DA SILVA Andre Miguel (Milan)

VERRE Valerio (Hellas Verona)

ZANIOLO Nicolo (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CALHANOGLU Hakan (Milan)

PRIMA SANZIONE

BARILLA’ Antonino (Parma)

NAINGGOLAN Radja (Cagliari)

RANOCCHIA Andrea (Internazionale)

SANTANDER MERELES Federico Javier (Bologna)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.