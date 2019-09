Icardi al PSG: “bellissima sfida e una grande opportunità” [VIDEO]

L’ex attaccante dell’Inter commenta con entusiasmo la firma con il club parigino nell’intervista rilasciata a Eleven Sports

PARIGI – Finisce la telenovela attorno a Mauro Icardi, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain dopo una trattativa conclusa nelle ultime fasi di mercato. Nella sua prima intervista raccolta da Eleven Sports in esclusiva il neo attaccante del club parigino ha parlato poco dopo la firma sotto la Tour Eiffel: “Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come il Paris Saint-Germain”, ha dichiarato l’ex numero 9 dell’Inter. “Per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori come quelli del Paris Saint-Germain è una bellissima sfida e una grande opportunità, che mi permette di stare ai massimi livelli del calcio. É stato questo l’elemento fondamentale che mi ha spinto ad accettare nel momento in cui sono stato contattato”.

Fonte foto: Twitter PSG