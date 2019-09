In evidenza il calcio femminile con un ricco cartellone di incontri compreso quello dell’Italia con la Gergia. In campo anche per la qualificazione per i giochi Olimpici in Africa

Martedì 3 settembre all’insegna del calcio femminile. Questo sia per il ricco cartellone che vede impegnate diverse nazionali per le qualificazioni ai prossimi campionati europei (compresa l’Italia che sfida la Georgia), sia per le qualificazioni ai giochi olimpici in Africa. A questo cartellone andiamo ad aggiungere le sfide che si sono già disputate partendo dalla Serie A brasiliana con il successo esterno per 1-0 dell’Avai sulla Fluminense. In Ecuador pareggio per 1-1 tra Muschuc Runa e Macara mentre in Paraguay 2-0 del Cerro Porteno sul River Plate. Infine nella Coppa di Russia 2-0 esterno dello SKA Khabarovsk sul Sakhalin. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati del giorno con gli aggiornamenti in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]