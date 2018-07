Serie A – E’ il giorno della fumata bianca per Higuain al Milan?

Il vertice notturno tra l’entourage dell’attaccante argentino e Leonardo ha dato i suoi frutti, vicino anche lo scambio tra Bonucci e Caldara.

MILANO – La giornata odierna potrebbe essere quella della fumata bianca per il passaggio di Gonzalo Higuain al Milan. Il vertice notturno, tra l’entourage del giocatore e Leonardo (hanno parlato per quattro ore alla presenza anche dei rispettivi avvocati), ha dato i suoi frutti e già oggi l’argentino potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset l’accordo sarebbe già stato definito in tutti i suoi dettagli: il Pipita a Milan con la formula del prestito oneroso fissato a 18 milioni di euro più diritto di riscatto a 36/37.

La trattativa gioverà ad entrambi i club con la compagine rossonera che potrà così spalmare i costi nell’ambito del Fair play finanziario, mentre la Juventus incasserà circa 55 milioni di euro per un giocatore pagato 90 due estati fa. Siamo ormai ai dettagli, manca solo il benestare di Higuain che, dopo le iniziali perplessità, sembrerebbe essersi convinto.

La buona riuscita della trattativa per l’ex Napoli aprirebbe le porte per lo scambio tra Bonucci e Caldara: scambio alla pari senza conguagli economici con il Milan accontentato sotto questo punti di vista. In casa Juventus, l’eventuale cessione di Caldara, bloccherebbe quella di Daniele Rugani al Chelsea con la compagine inglese che si è sempre mostrata più interessata a un difensore (compreso Caldara) che non a Higuain.

