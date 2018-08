Tra venti giorni dovrebbe cominciare il campionato di Serie B, questi potrebbero essere i nuovi orari del torneo cadetto.

COSENZA – La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la Serie B 2018/2019. Le sentenze in programma, a partire da lunedì, ci daranno un quadro definitivo sulle compagini che prenderanno parte prossimo campionato cadetto. Al momento, infatti, sono 19 le squadre certe di partecipare mentre sono ancora tre le caselle da riempire. Quattro squadre in corsa per due posti visto che Catania e Novara sembrano, ormai, certe del ripescaggio: saranno Siena, Avellino, Pro Vercelli e Ternana a lottare con i toscani in vantaggio sulle altre. La Lega Serie B, pochi giorni fa, ha ribadito con fermezza la volontà di disputare un campionato a 20 squadre ma è molto difficile che questa richiesta possa diventare realtà a partire da questa stagione.

Serie B 2018/2019 – I possibili orari del campionato cadetto

Intanto, la giornata del campionato di Serie B potrebbe essere divisa in questo modo: una partita il venerdì alle 18, una lunedì alle 18. Poi il consueto appuntamento col sabato, con inizio però alle 14, e alcune partite anche la domenica alle 12. Il condizionale è d’obbligo visto che la presentazione del calendario è stata rinviata a data da destinarsi. Al momento, in attesa dell’ufficialità, la prossima Serie B 2018/2019 potrebbe avere queste partecipanti: Ascoli, Benevento, Brescia, Carpi, Catania, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Foggia, Hellas Verona, Lecce, Livorno, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Robur Siena, Salernitana, Spezia, Venezia.