La presentazione della seconda giornata del campionato cadetto, si parte domani con l’anticipo che metterà di fronte Palermo e Cremonese.

PADOVA – Venerdì prenderà il via la seconda giornata di Serie B che, stando alle ultime voci, potrebbe essere l’ultima con il campionato a 19 squadre. Il 7 settembre il Collegio di Garanzia del CONI si esprimerà sulla questione ripescaggi e, al momento, avanza sempre più l’ipotesi di un ritorno alle 22 squadre partecipanti. Nel weekend, però, si torna in campo con Palermo-Cremonese che aprirà il turno: fischio d’inizio alle ore 21 di venerdì 31 agosto. Sabato quattro match in programma alle 18 a cominciare dal derby Padova-Venezia con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio col Verona mentre gli ospiti hanno sconfitto lo Spezia.

Impegno in trasferta per il Verona che giocherà sul campo del Cosenza mentre il Cittadella, reduce dalla bella vittoria contro il Crotone, farà visita al Carpi. A chiudere il programma del sabato c’è Spezia-Brescia. Domenica aprirà, alle ore 18, Pescara-Livorno con gli abruzzesi reduci dal pareggio di Cremona mentre i toscani hanno riposato alla prima giornata. Alle 21 tre partite in programma con il match clou tra Crotone e Foggia con le due compagini che hanno iniziato in maniera nettamente contrapposta il torneo. In contemporanea Lecce-Salernitana e Perugia-Ascoli: interessante lo scontro del Via del Mare con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio beffa contro il Benevento mentre i campani hanno fermato il Palermo. In questa giornata riposerà il Benevento. Di seguito programma e classifica.

Serie B 2018/2019 – La presentazione della seconda giornata

Venerdì 31 agosto ore 21

Palermo – Cremonese

Sabato 1 settembre ore 18

Carpi – Cittadella

Cosenza – Verona

Padova – Venezia

Spezia – Brescia

Domenica 2 settembre ore 18

Pescara – Livorno

Domenica 2 settembre ore 21

Crotone – Foggia

Lecce – Salernitana

Perugia – Ascoli

Riposa: Benevento

CLASSIFICA: Cittadella e Venezia 3, Benevento, Lecce, Ascoli, Brescia, Padova, Cosenza, Verona, Perugia, Pescara, Cremonese, Palermo e Salernitana 1, Livorno, Spezia, Carpi e Crotone 0, Foggia -5.