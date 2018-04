Serie C 35a giornata: i risultati. Vittorie di Livorno e Lecce. Pareggio del Padova

Nel girone A il Livorno è tornato al comando grazie alla caduta del Siena. Nel girone B pareggio del Padova contro l’Albinoleffe. Nel girone C successo del Lecce contro il Racing Fondi

Il 35° turno, nel girone A, ha visto il ritorno al primpo posto del Livorno che ha sconfitto, nel sentitissimo derby, il Pisa grazie ai gol di Doumbia e Vantaggiato. Battuto i Siena che è uscita sconfitta dal match di Arezzo: decisiva la rete di Cutolo. Ora sono due i punti che separano le due formazioni a tre giornate dal termine del torneo. Non ne ha approfittato la Carrarese fermata sul pari a Pontedera: padroni di casa avanti con Grassi, su rigore, pareggio di Biasci. Identico punteggio tra Alessandria e Piacenza: Romero ha risposto al gol di Gatto. L’Olbia è stato bloccato, sul pari, dal Prato, fanalino di coda del girone: vantaggio dei toscani con Ceccarelli, pareggio della formazione di Mereu con Iotti. Successo di misura della Pistoiese contro l’Arzachena: match winner Ferrari. Colpo in trasferta della Lucchese a Gorgonzola, contro il Giana Erminio: di Baroni e Cecchini i gol, toscani a quota 41 punti. La sfida salvezza del Garilli è andata al Gavorrano che ha vinto contro il Pro Piacenza: Musetti ha portato avanti i ragazzi di Pea ma prima Remedi e poi Damonte hanno ribaltato il punteggio a favore della squadra di Favarin, toscani a quota 33 punti.

Nel girone B il Padova si è fatto stoppare nel posticipo domenicale, dall’Albinoleffe: Guidone ha risposto al gol iniziale di Giorgione. Ne ha approfittato la Sambenedettese che ha sconfitto il Teramo: Rapisarda e Stanco i gol per la squadra di Capuano: sono sei i punti che separano le due formazioni a tre giornate dal termine. Vittoria molto importante per il Fano che ha battuto il Mestre: match winner Eklu: ora i punti in classifica sono 31. Pareggio tra Feralpisalò e Santarcangelo: padroni di casa a segno con il capocannoniere Guerra, pareggio di Moroni, a tempo scaduto, per gli ospiti. Identico risultato tra Gubbio e Triestina: Casiraghi e Mensah i marcatori della sfida. Il Vicenza, fanalino di coda, per via delle penalizzazioni, ha bloccato sul pari il Pordenone: Ferrari ha portato avanti la formazione di Lerda, pareggio di Burrai per la compagine di Rossitto. 0-0 tra Renate e Ravenna. Il turno si chiuderà con il posticipo, del lunedi sera, tra Reggiana e Bassano.

Infine il girone C. Ha vinto il Lecce confermandosi leader, contro il Fondi, grazie a Lepore e Di Piazza ma ha mantenuto inalterato il distacco il Catania, quattro lunghezze, per via del successo, a Siracusa, contro l’Akragas: Lodi, Curiale e Mazzarani i marcatori della squadra di Lucarelli, rete della bandiera sicula di Pastore. Si è fatto bloccare sul pari il Trapani, in casa, dalla Fidelis Andria: Quinto e autorete di Colella i giocatori andati in rete. Di misura, la Juve Stabia ha avuto la meglio sul Monopoli: Simeri e Canotto i giocatori andati a segno per la compagine di Caserta, ora a 50 punti, Salvemini ha segnato per la formazione di Scienza. D’Orazio ha fatto felice il Cosenza di Braglia, ora a 48 punti, sul campo della Sicula Leonzio. Colpo della Casertana in casa del Rende: match winner De Rose. Pari tra Villafranca e Matera: Anastasi e Madonia i marcatori della formazione di D’Agostino, Tiscione e De Falco quelli per la compagine di Auteri. Importante vittoria del Catanzaro, grazie a Riggio, contro il Siracusa. Tre punti pesanti quelli ottenuti dalla Reggina in casa del Bisceglie: Sciamacca e Risolo i giocatori andati in gol per la formazione di Maurizi, di Pasqualoni la rete dei padroni di casa.

Serie C girone A: 35a giornata risultati e classifica:

Alessandria-Piacenza 1-1

Arezzo-Robur Siena 1-0

Cuneo-Viterbese Castrense 1-0

Giana Erminio-Lucchese 0-2

Livorno-Pisa 2-0

Olbia-Prato 1-1

Pistoiese-Arzachena 1-0

Pontedera-Carrarese 1-1

Pro Piacenza-Gavorrano 1-2

Riposa: Monza

CLASSIFICA:

Livorno 63, Robur Siena 61, Pisa 58, Carrarese 53, Viterbese Castrense 52, Alessandria 50, Monza 48, Piacenza 45, Olbia 43, Pontedera 43, Pistoiese 42, Giana Erminio 41, Lucchese 41, Arzachena 38, Arezzo 36, Pro Piacenza 35, Gavorrano 33, Cuneo 32, Prato 25

Serie C girone B: 35a giornata risultati e classifica:

Renate-Ravenna 0-0

Fano-Mestre 1-0

Feralpisalò-Santarcangelo 1-1

Gubbio-Triestina 1-1

Samb-Teramo 2-0

Vicenza-Pordenone 1-1

Padova-Albinoleffe 1-1

Reggiana-Bassano lun.

Ripsa: Sudtirol, Fermana

CLASSIFICA:

Padova 58, Sambenedettese 52, Reggiana 50, Mestre 46, FeralpiSalò 46, Bassano 46, Südtirol 46, Triestina 42, Pordenone 42, Renate 41, AlbinoLeffe 40, Ravenna 39, Fermana 37, Santarcangelo 33, Gubbio 33, Teramo 33, Fano 31, Vicenza 30

Serie C girone C: 35a giornata risultati e classifica:

Akragas-Catania 1-3

Bisceglie-Reggina 1-2

Catanzaro-Siracusa 1-0

Juve Stabia-Monopoli 2-1

Lecce-Fondi 2-0

Trapani-Andria 1-1

Rende-Casertana 0-1

Villafranca-Matera 0-2

Sicula-Cosenza 0-1

Riposa: Paganese

CLASSIFICA:

Lecce 71, Catania 67, Trapani 64, Juve Stabia 50, Monopoli 48, Cosenza 48, Rende 46, Matera 46, Siracusa 44, Casertana 44, Virtus Francavilla 43, Sicula Leonzio 42, Catanzaro 40, Bisceglie 38, Reggina 1914 36, Andria 36, Paganese 32, Fondi 26, Akragas 10