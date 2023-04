Serie D, Chisola – Castellanzese: cronaca partita e risultato

La squadra di casa conquista un buon punto in ottica salvezza, al vantaggio degli ospiti al 39′ con Bigotto risponde 4 minuti più tardi Bove

CASTELLANZA (VA) – La Castellanzese impatta con il Chisola e conquista un altro punto importante in ottica salvezza diretta. Succede tutto nella prima frazione: alla rete di Bigotto, risponde quella di Bove.

Dopo 3′ di gioco si fa vedere la Castellanzese: punizione magistrale di Bolis, Ababio non riesce ad agganciare di testa ed è in posizione di offside, tutto da rifare. Al 6′ ci prova il Chisola: botta da fuori di Bove, la sfera si spegne sul fondo. Al 19′ Pilotti tempestivo con i pugni sul traversone velenoso di Coccolo; sul ribaltamento di fronte Caluschi offre l’assist a Mandelli che di testa impatta, ma la sfera termina alta. Alla mezz’ora ancora un buon traversone di Caluschi, Mandelli ci prova ancora di testa ma Montiglio esce prontamente. Al 36′ Ababio stende Conrotto al limite dell’area punizione decisamente velenosa in favore del Chisola; Bove prova la botta, tiro debole e facile preda per Pilotti. Al 39′ passa in vantaggio la Castellanzese: corner di Bolis e testata vincente del numero 11 neroverde. 4 minuti dopo il Chisola ristabilisce la parità con la punizione magistrale di Bove, 1-1.

Una ripresa decisamente scevra di occasioni per ambo le squadre con gli ultimi 45′ di gioco che stentano a decollare. Al quarto d’ora il Chisola va molto più che vicino al raddoppio con Degrassi, la Castellanzese si salva con le manone di Pilotti concedendo solo corner. Al 33′ occasione per i neroverdi: angolo di Derosa, sfera che finisce ad Ababio, tiro alle stelle. Nel primo minuto di recupero ancora una ghiotta chance per la Castellanzese: Poretti lancia a rete Ibe, che prima salta un difensore piemontese, ma poi viene ipnotizzato da Montiglio, che si oppone con una grandissima parata. Non c’è più tempo: al triplice fischio è 1-1 e un punto per parte.

“Dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto fino ad ora, per la matematica salvezza manca poco e dobbiamo tenere duro facendo ancora un ultimo sforzo”.

Tabellino

CHISOLA-CASTELLANZESE 1-1 (1-1)

Chisola: Montiglio, Degrassi, Montenegro, Conrotto, Semiao Granado, Rosano, Antolini (31′ st Bellucca), Zeni (9′ st Gironda), Viano (44′ st Morleo), Bove, Coccolo. A disposizione: Cultraro, Dagasso, Finocchiaro, De Fazio, Bolla, Haidara. Allenatore: Nisticò.

Castellanzese: Pilotti, Compagnoni (22′ st Ramires), Ababio (38′ st Poretti), Bolis, Bigotto, Mandelli, Bagatini, Derosa, Todaj (22′ st Raso), Caluschi (42′ st Bressan), Cocuzza (22′ st Ibe). A disposizione: Ciancio, Folla, Arcangeloni. Allenatore: Mazzoleni.

Arbitro: Franzò di Siracusa (Pelotti di Bologna e Sintoni di Faenza)

Reti: 39′ Bigotto (Ca), 43′ Bove (Ch)

Ammoniti: Ababio (Ca)

Recuperi: / + 4′.