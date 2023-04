Sassuolo – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Juventus di Domenica 16 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

REGGIO EMILIA – Domenica 16 aprile, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Juventus, gara valida per la trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 18.

I neroverdi, con il k.o. maturato nei minuti finali della gara contro il Verona, hanno interrotto una striscia positiva di quattro successi e un pareggio. Sono dodicesimi con 37 punti, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte, trentasette reti realizzate e quarantatré incassate. I bianconeri in settimana hanno battuto lo Sporting nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. In campionato vengono dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero terzi; invece occupano la settima posizione, a -4 dalla zona UEFA, con 38 punti e con un cammino di diciotto partite vinte, cinque pareggiate e sei perse, quarantasette gol fatti e ventiquattro subiti. Sono diciannove i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quattordici successi per la Juventus, tre pareggi e due affermazioni del Sassuolo. All’andata, lo scorso 15 agosto (alla prima giornata di campionato), la squadra di Allegri si impose con un secco 3-0. Ospiti dati favoriti con segno “2” quotato mediamente 2,00.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Di Monte e dal quarto Ufficiale Meraviglia. Al VAR Marini, assistito da Abisso.

Presentazione del match

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà probabilmente fare a meno di Berardi, che ha accusato un problema all’adduttore. Il tecnico neroverse dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4-3-3 con Consigli in porta e con Erlic e Ferrarial centro della difesa, mentre sulle fasce dovrebbero agire Toljan e Rogerio. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique. Tridente offensivo composto da Bajrami, Pinamonti, e Laurentié.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà rinunciare allo squalificato Alex Sandro e agli indisponibili De Sciglio e Kajo Jorge. Da valutare le condizioni di Szczesny dopo il lieve malessere accusato giovedì scorso nella gara contro lo Sporting. Probabile modulo 3-5-2 con Perin in porta e una difesa a tre composta da Bremer, Bonucci e Danili. In cabina di regia Paredes, affiancato da Fagioli e Rabiot mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Cuadrado e Kostic. Davanti Kean e Vlahovic.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in tv e streaming

