Siena-Follonica Gavorrano: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siena-Follonica Gavorrano di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

SIENA – Domenica 8 febbraio 2026, lo Stadio Artemio Franchi ospiterà la partita Siena-Follonica Gavorrano, sfida valida per la ventitreesima giornata del Girone E di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby toscano tra Siena e Follonica Gavorrano, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Siena, infatti, è al settimo posto grazie a 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, segno di un buon cammino. Il Follonica Gavorrano, invece, si ritrova al tredicesimo posto dopo 7 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia non ottimale. Alla luce di questi dati, il Siena sembra avere qualcosa in più rispetto al Follonica Gavorrano, grazie a una posizione di classifica migliore e a un rendimento più continuo, elementi che permettono alla formazione di casa di partire con i favori in questa stracittadina.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Siena, con 22 gol segnati e 18 subiti, presenta una differenza reti di 4. Allo stesso tempo, il Follonica Gavorrano ha un record di 25 gol segnati e 32 subiti, con una differenza di -7. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano che il Siena mostra maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva, mentre il Follonica Gavorrano evidenzia più difficoltà soprattutto in fase difensiva.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.85 per la vittoria del Siena, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.25, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Follonica Gavorrano è di 3.70, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Martina Molinaro della Sezione di Lamezia Terme. Sarà coadiuvato da Gabriele Marino proveniente da Parma e Matteo Di Meo appartenente alla sezione di Parma. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL SIENA – Il tecnico Voria dovrebbe disporre la propria squadra con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Michielan; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Conti, Somma, Cavallari. A centrocampo spazio al quartetto Tosini, Mastalli, Vlahovic, Ciofi, incaricati di dare ritmo, equilibrio e spinta sulle corsie. Alle spalle delle punte agisce Nardi e Lipari, liberi di inventare per Andolfi che avrà il compito di finalizzare la manovra offensiva. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro dei trequartisti alle spalle della punta.

COME ARRIVA IL FOLLONICA GAVORRANO – Il tecnico Brando dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Poggiolini tra i pali; Ferrante, Bernardini, Fremura a completare il reparto arretrato; Pescicani, Bellini, Marino, Rinaldini, Arrighi a metà campo; Fossati e Presta in avanti. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

Le probabili formazioni

SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Cavallari; Tosini, Mastalli, Vlahovic, Ciofi; Nardi; Lipari, Andolfi. Allenatore: Voria

FOLLONICA GAVORRANO (3-5-2): Poggiolini; Ferrante, Bernardini, Fremura; Pescicani, Bellini, Marino, Rinaldini, Arrighi; Fossati, Presta. Allenatore: Brando.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Siena e Follonica Gavorrano in radiocronaca diretta su Radio Bruno Toscana, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.