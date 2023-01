Siena – Imolese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Siena – Imolese di Domenica 15 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone B

SIENA – Domenica 15 gennaio 2023 , alle ore 14:30 scenderanno in campo Siena – Imolese per la giornata 22 del campionato Serie C – Girone B . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Siena ha vinto con il risultato di 0-4 . Nella gara di andata disputata lo scorso 14 settembre andarono in gol Paloschi e De Paoli mentre Buglio realizzò una doppietta. L’incontro si svolgerà nello stadio Stadio Artemio Franchi e sarà diretto dall’arbitro Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Nasti della sezione di Napoli e Andrea Torresan di Bassano del Grappa; quarto ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1. I bookmakers ripongono molta fiducia nella squadra toscana , quotando la vittoria a 1.40, di contro il pareggio è dato a 4.10 e la sconfitta a 8.00. Nelle ultime cinque gare disputate il Siena ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 3 e subendone 8 reti. L’Imolese invece ha collezionato 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte realizzando 0 reti e subendone 5 . Un’ora prima dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 14:30 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale. Sguardo alla classifica di Serie C – Girone B dove attualmente é in testa la Reggiana con 46 , seguita dalla squadra Entella con 42 e Cesena con 41 .

Tabellino minuto per minuto

SIENA:



IMOLESE:



Reti:



I convocati del Siena

Portieri: Manni, Lanni

Difensori: De Santis, Favalli, Silvestri, Riccardi, Rizzitelli, Ciurli, Motoc, Raimo

Centrocampisti: Castorani, Buglio, Leone, Meli, Picchi, Frediani

Attaccanti: Belloni, Arras, Disanto, Paloschi, De Paoli, Orlando

Probabili formazioni di Siena – Imolese

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Riccardi, Silvestri, Favalli; Castorani, Leone, Frediani; Belloni, Disanto; Paloschi. Allenatore: Guido Pagliuca

IMOLESE (4-4-2): Rossi; Cerretti, Serpe, De Vito, Eguelfi; Faggi, Bensaja, Zanini, Zanon; Paponi, Simeri. Allenatore: Giuseppe Anastasi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Siena – Imolese , valevole per la giornata 22 del campionato Serie C – Girone B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports per tutti gli abbonati al servizio.