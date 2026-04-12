Sinner trionfa a Monte‑Carlo e torna numero uno al mondo

MONTE-CARLO – Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Monte‑Carlo, firmando il suo primo grande successo sulla terra rossa e riprendendosi il numero 1 del ranking ATP. L’azzurro ha superato Carlos Alcaraz con il punteggio di 7‑6, 6‑3 dopo una battaglia di oltre due ore, gestita con una maturità che conferma il suo salto definitivo tra i dominatori del circuito.

La finale è stata segnata da condizioni meteo complicate: il vento ha reso ogni colpo imprevedibile, costringendo entrambi a continue correzioni. In questo contesto, Sinner ha mostrato una solidità mentale superiore, trovando nel servizio un’ancora preziosa nei momenti più delicati, come nel tiebreak del primo set, dove ha alzato nettamente il livello.

In entrambe le frazioni l’azzurro si è ritrovato sotto di un break, ma ha saputo ribaltare la situazione con lucidità e aggressività. Il secondo set, in particolare, ha messo in evidenza la sua capacità di cambiare marcia: cinque game consecutivi che hanno spento ogni tentativo di reazione dello spagnolo.

Per Sinner si tratta della prima vittoria su Alcaraz sulla terra dai tempi di Umago 2022 e del quarto Masters 1000 consecutivo dopo Parigi‑Bercy, Indian Wells e Miami. Un trionfo che vale doppio: il titolo nel Principato e il ritorno sul trono del tennis mondiale.