Diretta Siviglia – Atletico Bilbao: risultato in tempo reale, tabellino

SIVIGLIA – Domani sera, venerdì 03 gennaio, allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia si giocherà Siviglia – Atletico Bilbao, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 21.

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SEVILLA FC:. A disposizione:. Allenatore: Lopetegui.



ATHLETIC BILBAO:. A disposizione:. Allenatore: Garitano.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

Gli andalusi vengono dalla vittoria in trasferta sul campo del Maiorca e in classifica occupano la terza posizione con 34 punti. Sei lunghezze in meno per l’Atletico Bilbao settimi in classifica (a pari merito con il Valencia) e reduci da un buon pareggio esterno sul campo del Real Madrid. Si prospetta un partita avvincente e combattuta dove entrambe le squadre cercheranno la vittoria; il Siviglia per chiudere bene il girone d’andata e deve guardarsi le spalle in chiave Champions League e l’Atletico Bilbao per riavvicinarsi nella zona nobile della classifica in ottica Europa.

Le probabili formazioni di Siviglia – Atletico Bilbao

I padroni di casa dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Vaclik in porta e difesa composta da Carriço e Diego Carlos centrali mentre Jesus Navas ed Escudero sulle fasce. A centrocampo in cabina di regia ci sarà Fernando con Jordan e Banega mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da De Jong centrale con Munir e Ocampos sui lati. Per gli ospiti modulo 5-3-2 con Unai Simon tra i pali e difesa formata da Yeray, Nunez e Inigo Martinez centrali mentre Capa e Yuri Berechiche sulle fasce. A centrocampo Dani Garcia al centro con Raul Garcia e Vesga ai suoi lati. Il tandem d’attacco sarà composto da Inaki Williams e Kenan Kodro.

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Carriço, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando, Banega; Munir, De Jong, Ocampos.

Athletic Bilbao (5-3-2): Unai Simon; Capa, Yeray, Nunez, Inigo Martinez, Yuri Berechiche; Raul Garcia, Dani Garcia, Vesga; Inaki Williams, Kenan Kodro.

Dove seguire Siviglia – Atletico Bilbao

Il match Siviglia – Atletico Bilbao, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga spagnola, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.