Siviglia – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Siviglia – Inter del 21 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

COLONIA – Finalmente ci siamo, l’attesa sta per finire. Venerdì 21 agosto alle ore 21 andrà in scena Siviglia – Inter, incontro valevole per la finale di Europa League 2019/2020. Da una parte c’è la formazione andalusa che è arrivata fino all’ultimo atto eliminando squadre del calibro di Roma, Wolverhampton e Manchester United con i Red Devils sconfitti in semifinale. Dall’altra parte ci sono i nerazzurri che hanno staccato il pass per la finale demolendo lo Shakhtar grazie alle doppiette di Lautaro Martinez e Lukaku e alla rete di D’Ambrosio. Nei turni precedenti la squadra di Conte ha estromesso Getafe e Bayer Leverkusen.

La cronaca minuto per minuto

SIVIGLIA-INTER IN DIRETTA Venerdì 21 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI SIVIGLIA – Lopetegui dovrebbe affidarsi al classico 4-3-3 con Bounou in porta, pacchetto difensivo composto da Jesus Navas e Reguilon sulle corsie esterne mentre nel mezzo Koundé e Diego Carlos. A centrocampo Fernando in cabina di regia con Banega e Jordan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Ocampos, En-Nesyri e Suso.

QUI INTER – Idee chiarissime per Conte che dovrebbe puntare sul collaudato 3-5-2 con Handanovic tra i pali, reparto arretrato formato da Godin, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Gagliardini mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a D’Ambrosio e Young. In attacco il super tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Siviglia – Inter, valevole per la finale di Europa League 2019/2020, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro sul canale TV8 . Come di consueto, ci sarà la possibilità di seguire l’evento anche in streaming. Sarà possibile vedere Siviglia-Inter su dispositivi come pc, smartphone o tablet attraverso Sky Go, o ancora Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili ed un’ulteriore opzione sarà rappresentata dal sito ufficiale di TV8.

Le probabili formazioni di Siviglia – Inter

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso. Allenatore: Lopetegui

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

STADIO: Stadion Koln