La partita Inter – Shakhtar Donetsk del 17 agosto 2020 in diretta: inarrestabile la squadra di Conte che dilaga nell’ultimo quarto d’ora. Doppietta per Lautaro e Lukaku, ottimo stato di forma in vista della sfida decisiva con il Siviglia

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: INTER-SHAKHTAR DONETSK 5-0 SECONDO TEMPO 45' è finita! L'Inter travolge lo Shakhtar 5-0 e vola in finale dove lo aspetterà il Siviglia. Vi ringraziamo per averci scelto, appuntamento ai prossimi live 45' angolo di Eriksen colpisce di testa a centroarea Gagliardini che alza la mira 41' palla in area per Esposito che si aggiusta la conclusione ma con il destro conclude di poco a lato. Azione però fermata dal fuorigioco 40' doppio cambio per Conte con Esposito e Sensi in campo per Lukaku e Brozovic 38' LUKAKU!!! DOPPIETTA PERSONALE, INTER DEVASTANTE! 33 le reti per lui scatto imperioso su Khocholava dalla trequarti, ingresso in area e conclusione sul primo palo con palla che si infila sotto le gambe del portiere 37' invidiabile condizione fisica dei nerazzurri che continuano a correre come se fossero sullo 0-0 35' dentro Moses per D'Ambrosio e Eriksen per Lautaro Martinez 33' LUKAKU!!! 4-0 DELL'INTER!!! Tocco delizioso al limite di Lautaro per il compagno lesto a piazzare il diagonale e sfera che si infila alla destra del portiere 30' in campo Konoplyanka per Marlos 29' LAUTARO MARTINEZ!!!! 3-0 DELL'INTER!!! Pressione efficace di Brozovic sulla trequarti campo, scambio in velocità tra Barella e Lukaku, conclusione precisa con il destro di Martinez e palla rasoterra alla sinistra del portiere 28' fermato in offside Biraghi 27' bello scambio in verticale tra Laurato e Lukaku ma conclusione rasoterra piuttosto debole, nessun problema per Pyatov 24' punizione tagliata di Marlos, i difensori lasciano sfilare la palla sul fondo 23' fallo in attacco di Gagliardini che è entrato in scivolata nel tentativo di farla scorrere per Biraghi pronto all'ingresso in area 21' in campo Biraghi per Young 19' D'AMBROSIOOOO!!! RADDOPPIO DELL'INTER!!!! Sugli sviluppi del corner di Brozovic palla sul secondo palo con il difensore che anticipa Matvyenko e colpisce di testa e palla che si infila alla sinistra del portiere 18' dall'altra parte D'Ambrosio conquista un corner 16' cross basso dalla sinistra di Matvyenko, dormita dalla difesa e Junior Moraes da due passi di testa colpisce su Handanovic, reattivo a salvare la porta! 13' in campo Solomon per Alan Patrick 13' fallo di Taison su Bastoni, giallo per lui 12' lancio in profondità di Bastoni per Barella ma palla troppo sul portiere 11' cross basso di Barella a centroarea per Lautaro anticipato prima dell'aggancio 6' diagonale molto interessante in area di Lukaku, rasoterra di poco a lato! 3' palla recuperata da Lautaro sulla trequarti e pallonetto a sorprendere il portiere fuori dai pali, palla smanacciata in angolo! Sugli sviluppi anticipato Lukaku quindi Martinez dal limite calcia centrale e nessun problema per Pyatov 2' rinvio di Bastoni in area con palla che sbatte pericolosamente su Gagliardini che in qualche modo fa ripartire Lukaku, fallo in attacco per lui. Nell'occasione ha considerato involontario il tocco con il braccio del centrocampista 1' lancio di Barella errato per Lukaku, la difesa si rimpossessa dal pallone partiti! Questa volta è lo Shakhtar a battere il calcio d'avvio squadre in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 dell'Inter sullo Shakhtar. Ci aggiorniamo fra pochi minuti per seguire assieme il secondo tempo del match 45' 1 minuto di recupero 43' conclusione dal limite di Marcos Antonio piuttosto centrale, sfera che supera la traversa 42' lungo lancio di Khocholava ma fa buona guardia Young 40' buon lavoro in copertura di de Vrij che in questo primo tempo ha dato sicurezza al reparto 38' verticalizzazione di Young con un delizioso esterno per Berella finito in fuorigioco 34' conclusione con il destro in area da posizione defilata Barella verso il primo palo, ci mette i pugni Pyatov. Sull'angolo la difesa allontana 32' lancio su D'Ambrosio leggermente troppo lungo, l'esterno deve desistere e palla sul fondo 30' bell'inserimento di Dodo che crossa basso sul primo palo, ottimo anticipo di de Vrij sul primo palo. Sugli sviluppi allontana la difesa 28' intervento deciso anche sulla palla di Godin su Alan Patrick, nessun intervento disciplinare per il difensore 26' palla gol per l'Inter su cross dalla sinistra ben tre giocatori sotto porta al tentativo di tap in errato ma viene segnalato l'offside a Martinez 25' scambio Lautaro - Barella ma il cross basso vede scivolare e perdere il tempo a Lukaku 24' non si chiude uno scambio da Marcos e Dodo, palla sul fondo 23' prova a riorganizzarsi la squadra di Luis Castro che continua con il fraseggio a tutto campo 20' scontro di gioco tra Khocholava e D'Ambrosio, i due si aiutano un pò con le braccia. Qualche problema per il nerazzurro che aveva già una ferita ma il gioco non si è dovuto fermare 19' LAUTARO MARTINEZ!!!! 1-0 PER L'INTER!!! Su rinvio errato del portiere Barella si sposta a destra e pennella a centroarea per il colpo di testa vincente dell'attaccante 18' lancio lungo di Godin in area dove non ci sono compagni, blocca Pyatov. Qualche istante più tardi prova un lancio Barella sul taglio di Lautaro ma non intercetta la sfera 15' ritmi molto blandi in questo avvio, grande fase di studio 14' buona copertura appena dentro l'area di de Vrij su Marcos 13' scontro un pò fortuito tra Matvyenko e D'Ambrosio, assegnata punizione allo Shakhtar 12' molto corta l'Inter che si tiene bene sulla linea della palla non consentendo sbocchi agli avversari 10' prolungato fraseggio nello stretto dello Shakhtar che viene pressato alto 8' non si chiude uno scambio tra Taison e Marlos, palla di ritorno che termina sul fondo 7' Inter molto compatta e con la linea difensiva piuttosto alta 6' buona palla recuperata sulla trequarti da D'Ambrosio che conquista anche una punizione. Batte forte Brozovic verso il secondo palo ma nessun compagno riesce a impattare di testa 5' prova uno spunto a destra Taison, ottima e regolare opposizione con il corpo di Brozovic che non lo fa partire in velocità 4' lancio di D'Ambrosio per Barella anticipato quindi segnalato un fallo in attacco 3' spinta su de Vrij bravo a giocare in anticipo a centrocampo 1' primo possesso palla per la squadra di Conte, tentativo di lancio in verticale ma nessun segue. Avversari che possono ripartire dal portiere pochi secondi e pallone che non va bene, gioco subito fermo si utilizza uno nuovo partiti! Calcio d'avvio battuto dall'Inter ci siamo! Le due squadre fanno in questo istante il loro ingresso sul terreno di gioco. Chi vince va in finale! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta della partita Inter - Shakhatar. Fra qualche istante commenteremo il match minuto per minuto. Di seguito le scelte dei due tecnici.

La presentazione del match

DUSSELDORF – Questa sera, lunedì 17 agosto, alle ore 21 andrà in scena Inter – Shakhtar Donetsk, incontro valevole per la seconda semifinale di Europa League 2019/2020. Da una parte, dunque, troviamo la squadra di Conte che ha raggiunto il penultimo atto eliminando il Bayer Leverkusen grazie a una super prestazione di Lukaku. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine di ucraina che non ha avuto grossi problemi ad estromettere il Basilea. La vincente giocherà l’ultimo atto contro il Siviglia che ha battuto il Manchester United in rimonta.

QUI INTER – Pochi dubbi per Conte che dovrebbe mandare in campo la sua Inter col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Godin, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Gagliardini mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a D’Ambrosio e Young. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

QUI SHAKHTAR DONETSK – Luis Castro dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 con Pyatov tra i pali, reparto arretrato formato da Dodò e Bondar sulle corsie esterne mentre nel mezzo Krivtsov e Matvienko. A centrocampo Stepanenko e Marcos Antonio in cabina di regia mentre davanti spazio al tridente composto da Marlos, Alan Patrick e Taison a supporto di Junior Moraes.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Shakhtar Donetsk, valevole per la seconda semifinale di Europa League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), nonché in chiaro su TV8. In streaming, invece, Inter-Shakhtar sarà disponibile sia su Sky Go – il servizio dedicato agli abbonati Sky – scaricando l’app tramite pc, smartphone o tablet, che su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti.

Le probabili formazioni di Inter – Shakhtar Donetsk

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luis Castro

STADIO: Esprit Arena