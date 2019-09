Sky regala DAZN: ecco a chi è rivolta l’offerta

Gli abbonati da più di tre anni e che hanno sottoscritto il pacchetto Sport più Calcio con Sky, avranno la possibilità di vedere le 3 partite in onda su Dazn, gratuitamente

ROMA – “Siamo contenti che anche grazie al nostro intervento, Sky e Dazn si siano rese conto delle grandi differenze economiche riguardanti le offerte per la visione della Serie A Tim, lo scorso anno – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – per questa stagione, infatti, Sky e Dazn hanno raggiunto un accorto che ci fa ben sperare per il futuro. Gli abbonati da più di tre anni e che hanno sottoscritto il pacchetto Sport più Calcio con Sky, avranno la possibilità di vedere le 3 partite in onda su Dazn, gratuitamente. Ci sentiamo sicuramente parte di questa vittoria, abbiamo più volte segnalato il problema lo scorso anno ed eravamo pronti a verificare i passi delle emittenti anche per la nuova stagione – continua Nesci – ciò che però ci appare poco chiaro è come si comporterà Dazn nei confronti di coloro i quali hanno appena pagato un abbonamento per tutta la stagione e, non sapendo di questa occasione, non potranno usufruire dei vantaggi dell’accordo.

Si potrebbe pensare ad un rimborso o ad altre soluzioni che permettano a quegli utenti non a conoscenza dei vantaggi messi in campo da Sky e Dazn, di poter riavere dei soldi che, di fatto, sono stati spesi inutilmente. Quando un’azienda arriva a comprendere gli utenti andando incontro alle loro esigenze è sempre un grande vanto per un’associazione dei consumatori come la nostra – conclude Nesci – questo lo dico per chi ci ha definito unicamente come fabbriche di polemiche, se si lavora in un certo modo siamo ben lieti di diventare fabbriche di complimenti”.