Nella notte si è giocato nella Serie A brasiliana e nella MLS in USA. Oggi in campo in Francia, Germania e nella Serie C in Italia

Lunedì 2 settembre, nella giornata dove domina il calciomercato, andiamo a vedere i principali incontri che seguiremo. Partiamo da quelli già disputati come nella Serie A brasiliana dove hanno colto il successo casalingo per 1-0 sia il Corinthians sull’Atletico-MG che il Cruzeiro sul Vasco. Nella MLS in USA pirotecnico 4-3 del Seattle Sounders su Los Angeles Galaxy mentre il Minnesota passa 2-0 in casa de Los Angeles FC. In Cile sconfitta casalinga per 2-0 del Colo Colo con il Cobresal mentre in Colombia vittoria per 2-0 del Santa Fe sull’Ind. Medellin. Sempre nella Liga Aguila il Tolima passa 1-0 in casa di Huila e pareggio tra Bucaramanga e Junior (0-0) e tra Atl. Nacional e Millonarios (1-1). In Ecuador 2-o di LDU Quito su El Nacional mentre in Venezuela pareggio per 1-1 tra Monagas e Puerto Cabello. Passando ai match in programma troviamo quelli di Ligue2 in Francia così la Bundesliga2 in Germania mentre in Italia spazio alla sfida Cesena – Vis Pesaro del campionato di Serie C girone B.

